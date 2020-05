La Course de l’Escalade ne sait pas où elle met les pieds

Sept mois, c’est un bail. Sept mois, c’est le temps qu’il reste à la Course de l’Escalade pour préparer sa 43e édition. En temps normal, ses organisateurs ne se mettraient pas martel en tête. Ils en ont vu d’autres. Seulement, là, ils ont affaire à un virus dont on ne connaît ni la durée des effets, ni l’ampleur des mesures de protection qui seront prises pour s’en prémunir. «Si quelqu’un à une boule de cristal, qu’il m’appelle», lance Jerry Maspoli. L’épreuve la plus populaire de Suisse, qui draine près de 50 000 participants - et autant de public -, aura-t-elle lieu comme prévu les 5 et 6 décembre? «Franchement, je n’en sais rien. C’est du 50-50. On prendra une décision en septembre, quand on y verra plus clair. Plus tard, on ne pourra plus, financièrement, ce serait extrêmement dangereux», répond-il.

Le président du comité d’organisation ne cache pas son désarroi. «Oui, on est dans le doute le plus total. Que faire quand on ne sait pas ce qui nous attend, ce que le Conseil fédéral décidera après l’été? Après 1000, quelle sera la jauge tolérée pour les grands rassemblements? 10 000, 15 000, plus ou moins? Une chose est sûre, ce ne sera pas «open bar», dit-il. Le dilemme est grand, à la mesure de l’événement. «Annuler l’épreuve, dès maintenant, mais c’est un gros bastringue, on ne tire pas la prise comme ça. Aller de l’avant, faire comme si, mais jusqu’à quand? Limiter la participation, donc les risques, d’accord, mais alors sans faire de l’Escalade un événement au rabais.»

Le comble, c’est que la manifestation était repartie d’un bon pied…

Oui. Début mars, tous les signaux étaient au vert. Après une édition déficitaire, on avait renoué avec les chiffres noirs. De plus, l’annonce du déménagement du Marché de Noël nous a ravis. Pouvoir se réapproprier les Bastions, c’était une bonne nouvelle. On s’était remis à la tâche avec enthousiasme.

Aujourd’hui, où en êtes-vous?

On est dans l’expectative. Symboliquement, on a renoncé à dévoiler l’affiche de la 43e édition. La soirée de présentation, qui nous permet d’habitude de réunir toutes les personnes qui gravitent autour de l’organisation de la manifestation, a été annulée. Officiellement, même si on bosse en coulisses, la course n’est pas lancée. On essaie de faire comme si de rien n’était, mais on a mis la pédale douce. Les commissions travaillent au ralenti, certains rendez-vous ont été repoussés.

Comment gérer financièrement une organisation qui ne sait pas où elle met les pieds?

En différant les dépenses, en décalant les contrats. Notre budget s’élève à 3,5 millions de francs, ce n’est pas une mince affaire! On ne peut pas s’engager à la légère. Mais contrairement à certaines boîtes spécialisées dans l’événementiel, on ne s’est pas séparé de nos trois employés. Ils sont payés à 100%, c’est une charge salariale que l’on assume. On ne peut pas les mettre au chômage partiel, pour l’instant la course est toujours au programme.

Comment faire avec les prix souvenir?

C’est notre plus gros problème à l’heure actuelle. Cette semaine, on doit passer commande en Chine d’un stock de 45 000 pièces. Cela représente une facture de 280 000 francs et six semaines de transport par bateau. On aurait bien voulu s’approvisionner en Europe, mais au même prix, la qualité est médiocre. En fait, on est en pleine réflexion. Faut-il continuer à offrir ce genre de prestation aux concurrents? Le Covid-19 pourrait précipiter notre décision. Personnellement, je garde un faible pour le prix souvenir. Il fait partie de l’ADN de l’Escalade, on l’a toujours voulu original. Si on signe tout de même le contrat avec notre fournisseur chinois, on pourra, en cas d’annulation, distribuer les prix en 2021. Restera à trouver une solution pour stocker quatre containers maritimes. Ma cave n’y suffira pas.

Vos principaux sponsors sont-ils derrière vous?

On l’espère, on ne les a pas encore approchés. Ce sont de grosses sociétés. J’ai plus d’inquiétudes pour nos nombreux petits partenaires. Certains, comme les entreprises de construction, ont subi la crise de plein fouet. Ils vont mettre du temps à se relever.

Et les coureurs?

Ils sont en manque, ils ont sans doute des fourmis dans les jambes. La nature humaine oublie vite, ils seront au rendez-vous. Mais pas tous. L’Escalade est une épreuve populaire, qui s’adresse à Mme et M. Tout-le-monde. Ceux-ci seront peut-être moins chauds à l’idée de plonger dans un peloton compact, qui souffle et qui joue des coudes. Économiquement, une importante désaffection aurait un coût. Et je n’imagine pas devoir limiter la participation. Comment faire pour ne pas léser les gens.

Franchement, l’Escalade ne risque-t-elle de passer son tour?

On va tout faire pour privilégier son organisation, en évitant de la mettre en péril et de brader sa réputation. Seulement, les clés ne sont pas entre nos mains. Pour déblayer la neige qui menaçait de stopper sa course, on a su déployer toute notre énergie, mais face au virus, celle-ci ne sera pas suffisante. Non, cette fois, on ne maîtrise pas notre destin.