La Course de l’Escalade court sur ses pas

La Course de l’Escalade n’est pas en perte de vitesse, ou alors juste d’un souffle. À l’issue d’un sprint final massif, sa 42e édition a collecté 46'602 inscriptions, soit 0,49% de moins qu’en 2018 (46'831). Une bagatelle qui ne remet pas en cause sa formidable popularité. Elle pouvait craindre un dégât d’image après le cafouillage de l’an passé au départ du walking, il n’en a rien été. Toujours aussi enthousiastes, les marcheurs seront à nouveau près 10'000 à s’élancer de Veyrier. La majoration du prix des dossards (pour les adultes) aurait pu avoir un effet dissuasif, cela n’a pas été le cas. La manifestation est trop chère au cœur de ses participants pour qu’ils chipotent et lui tournent le dos.

Cela dit, la campagne d’inscriptions n’a pas été de tout repos car les coureurs de l’Escalade sont incorrigibles. Avant de passer à la caisse, ils traînent les pieds et mettent les organisateurs au supplice. «Samedi dernier, on n’en recensait guère plus de 30'000, témoigne Jerry Maspoli. Franchement, on n’en menait pas large.» C’était jeudi soir, jour de proclamation des comptes. Sourire en coin, le patron de la course n’a pas entretenu le mystère trop longtemps. Son soulagement était aussi visible qu’il est éloquent.

En fait, il a suffi de battre le rappel sur les réseaux sociaux et d’offrir 24 heures de rab aux retardataires pour que le miracle se reproduise. Plus de 4000 concurrents se sont précipités le jour de clôture et mille sont restés sur le carreau le lendemain! «On tablait sur 45'000 inscrits, on en a 1602 de plus, c’est fou et ça ne s’invente pas», s’esbaudit Jerry Maspoli en faisant référence à la date historique de l’Escalade.

Disputée à nouveau sur deux jours (le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre), cette 42e édition inaugurera trois nouveaux formats de course. La catégorie enfants-parents rassemblera 1272 minots âgés de 4 et 5 ans, l’épreuve de relais 221 duos et la flexi-mix 1454 partants. C’est un bon démarrage et le signe que la Course de l’Escalade innove sans trop bousculer ses habitudes.