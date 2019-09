Coup de sac et coup de poker au filet

Il avait un peu perdu l’envie d’aller à la salle. Par frustration. «Quand on bosse autant et qu’on ne progresse pas, c’est dur à vivre», confie Ludovic Gruel. Pour le technicien français, trop d’inconstance technique et d’inconsistance collective avaient plombé le retour de Genève Volley en LNA. «Il y avait toujours un truc qui clochait», ajoute-t-il. On le sent désabusé, c’est mal le connaître. Il est déjà remonté comme un coucou suisse, prêt à attaquer la nouvelle saison pied au plancher – elle ne démarre qu’à la mi-octobre. Son équipe a changé, surtout sa légion américaine, et son mot d’ordre est toujours le même: «On veut inspirer de la peur à tous nos adversaires.»

Après une saison de rodage, sans menace de relégation à la clé, le club genevois sait qu’il n’aura cette fois pas droit à l’erreur. La crainte de reprendre l’ascenseur l’affole-t-elle? Non, elle ne l’effleure même pas! Au contraire, le président, Sébastien Ruffieux, appuie sur le bouton du haut. «Une qualification européenne, ce serait idéal pour servir la promotion du volley féminin à Genève», ose-t-il avancer. Certes plus prudent, Ludovic Gruel n’en cache pas moins ses ambitions. «Si l’on arrive à trouver la bonne formule, on a tout pour bien faire. Notre effectif ne manque pas d’atouts», dit-il.

À six semaines de la reprise et après l’habituel coup de sac de l’été, Genève Volley dévoile donc ses cartes. Premier constat, il ne manque pas d’audace en misant sur deux passeuses helvétiques. De retour des États-Unis, la jeune Ewine Guscetti, formée au club, tiendra la baguette en compagnie de la plus chevronnée Kathleen Berger. «C’est un pari, une prime au mérite, peut-être un risque aussi», commente l’entraîneur. La difficulté d’attirer de bonnes joueuses suisses (souvent aussi chères qu’un renfort étranger!) explique aussi ce choix. C’est dans le même esprit que Laetitia Perroud continuera de tenir la baraque au poste de libéro, un domaine tout aussi crucial.

«Si on a vu juste…»

Autre constat, Ludovic Gruel aime les coups de poker. Par jeu et par obligation. Il a ainsi remplacé son brelan d’Américaines (pas vraiment convaincantes, à l’exception de Meredith Hardy) par un… carré made in USA! Avec le même budget que l’an passé et en visionnant une bonne centaine de vidéos. Sont sorties du lot une libéro de métier, passée par la France et l’Allemagne, métamorphosée en ailière (Anna Church) et trois rookies formés sur les campus universitaires, la «pointue» Lindsey Calvin et les centrales Liesl Engelbrecht et Lauren Page. «Ce sont des paris. Si on a vu juste, c’est 50% de réussite de la saison. Si on s’est planté, c’est plus problématique!»

En attendant de livrer son premier match amical, dans huit jours à Neuchâtel contre le champion en titre, Genève Volley se flatte aussi d’intégrer deux de ses jeunes espoirs (Alyssa Aveni et Johanna Remy), de compter toujours sur sa capitaine-étudiante Cait De Witt et d’accueillir dans son staff technique Aïda Shouk, l’ancienne capitaine de l’équipe de Suisse. Oui, il a vraiment tout pour bien faire.