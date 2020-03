Coronavirus: le printemps du sport défraîchi

En l'espace d'une journée, plusieurs rendez-vous du calendrier encore debout sont tombés les uns après les autres, laissant un terrible sentiment de vide aux amateurs de sport.

Le premier gros choc est intervenu peu après 15h (14H00 GMT) avec la décision spectaculaire de l'UEFA de reporter à l'été 2021 son Championnat d'Europe des nations, initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020 dans douze pays. Alors que le football européen est à l'arrêt, cette mesure radicale et inédite en 60 ans d'existence doit permettre aux clubs de boucler les grands championnats et les deux Coupes d'Europe (Ligue des champions, Europa League), suspendues au stade des 8e de finale, une fois passé le pic de la crise sanitaire.

Pour l'UEFA, il fallait à tout prix sauver ces compétitions, surtout d'un point de vue financier. L'organisation de l'Euro-2016 en France avait ainsi généré un bénéfice proche de 850 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires total de 1,92 milliard d'euros. A titre de comparaison, le report de l'Euro-2020 devrait coûter environ 300 M EUR, selon un spécialiste du marketing interrogé par l'AFP.

Le passionné de football avait à peine eu le temps de digérer cette annonce que la Confédération sud-américaine enfonçait le clou en reportant également à 2021 la Copa America en Argentine et en Colombie, qui était prévue exactement aux mêmes dates que l'Euro.

Le CIO résiste

Mais le foot venait seulement de donner le ton. Juste avant 17h (16H00 GMT), c'est le tournoi de tennis de Roland-Garros (24 mai-7 juin) qui a, à son tour, fait les frais du coronavirus et du confinement instauré en France depuis mardi midi. La 2e levée du Grand Chelem, un symbole du printemps parisien, a été décalé du 20 septembre au 4 octobre, à l'image d'un circuit ATP et WTA mis en sommeil par la pandémie.

Ce qui préfigure un embouteillage et des allers-retours entre surfaces exceptionnels dans le tennis mondial: Roland-Garros débutera en théorie une semaine seulement après la fin de l'US Open, sur dur, à New York.

Après la terre ocre de Roland-Garros, ce sont les pavés de Paris-Roubaix (12 avril) qui ont ensuite disparu du paysage sportif. L'un des «monuments» du cyclisme n'a pas non plus résisté au coronavirus. Depuis 1896, année de la première édition, seules les deux guerres mondiales avaient eu raison de Paris-Roubaix, ce qui donne la mesure de l'évènement.

Les autres épreuves cyclistes organisées par Amaury Sport Organisation, la Flèche Wallonne (22 avril) et Liège-Bastogne-Liège (26 avril), dans leurs versions masculine et féminine, ont également été rayées du programme d'avril. Une véritable hécatombe pour le cyclisme, déjà privé de Giro et qui prie pour le Tour de France (27 juin-19 juillet).

Le calendrier ressemble de plus à un désert mais les Jeux Olympiques, eux, ne veulent pas encore abdiquer. Au milieu des reports et annulations en cascade, se tenait mardi une réunion de la Commission exécutive du Comité international olympique. Mais celle-ci a estimé qu'il n'était «pas nécessaire de prendre de décisions radicales», à un peu plus de quatre mois du début des épreuves (24 juillet-9 août), ajoutant que «toute spéculation à ce stade serait contre-productive».

Malgré le scepticisme qui monte au Japon et chez plusieurs sportifs, dont le recordman du monde du décathlon, le Français Kevin Mayer, le CIO ne dévie donc pas de sa route, «confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la situation». A contre-courant d'un monde du sport en mode stop.

