Stan Wawrinka, vous avez joué un premier set de rêve. Et après, que s’est-il passé?

Plus grand-chose (sourire)… C’est vrai qu’au début, je jouais très bien. Il était un peu nerveux et, moi, je jouais agressif mais sans toucher les lignes les yeux fermés. Je bougeais très bien d’arrière vers l’avant, mes choix étaient bons. Or c’est justement ce qui n’a plus trop fonctionné ensuite. Je suis devenu un peu hésitant. Je laissais un peu retomber les balles au moment de les attaquer. Mon ratio de fautes a augmenté et je l’ai remis dans le match.

Est-ce que vous étiez touché physiquement à la fin du match?

On a toujours des petits bobos. Mais entre la maladie et les matches en cinq sets, la fatigue s’est sans doute un peu accumulée. Et j’ai senti mon niveau d’énergie baisser dès la moitié du deuxième set. Or quand je bouge moins bien, je deviens vulnérable à l’échange. Un sentiment qui est accentué lorsqu’il sert comme ça.

Comment vous sentez-vous en ce moment? Déçu d’échouer une deuxième fois de suite en quarts de finale d’un Grand Chelem ou content d’être dans la cible de votre objectif «top 10»?

Je suis plutôt content. Tout simplement parce que je me considère comme chanceux d’avoir pu atteindre les quarts de finale. Il faut quand même se rappeler que j’ai passé deux jours au fond du lit. Je suis donc content de m’être prouvé à moi-même qu’il y avait toujours des options pour avancer. Et puis, je suis aussi très satisfait de mon niveau de jeu, surtout contre Medvedev. Après, ce n’est que le début de la saison et je répète que je veux la traverser la tête haute. Si je veux la terminer dans le «Top 10», il faut continuer sur cette voie.

Vous êtes généralement assez bon pronostiqueur. Qui va remporter le tournoi?

Ce n’est pas compliqué (sourire). Novak (Djokovic) va être très dur à battre.

Propos recueillis par Mathieu Aeschmann, Melbourne