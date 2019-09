Ils le savaient, les Genevois, qu’à la Resega, ce serait compliqué, s’ils n’étaient pas concentrés dès le coup d’envoi. Que ce Lugano, victorieux mardi de Berne, rugirait rapidement pour mettre d’emblée sa patte sur la partie. Les Tigres n’ont certes pas marqué aussi vite que les Grenat à la Vaudoise aréna (après dix petites secondes), mais deux minutes et des poussières ont suffi à Matteo Romanenghi, dans une troisième ligne en feu, pour tromper la vigilance de Gauthier Descloux, préféré à Robert Mayer. On ne le savait pas encore, mais ce sera la seule fois de la soirée! A c moment-là, les joueurs de Patrick Emond étaient-ils encore dans leur chambre d’hôtel ou sur leur nuage? Il a fallu un temps mort de Patrick Emond (5’32’’) pour recadrer sa troupe partie on ne sait où à la dérive et serrer deux à trois boulons en défense. Cela allait permettre aux Servettiens de laisser, dans un premier temps, passer la rage avant la première sirène et se remettre à jouer comme ils l’avaient si bien fait cette semaine et depuis début septembre.

Descloux était bien présent

Mais les Luganais n’ont pas lâché la pression, au contraire. Les Genevois, méconnaissables, ont encore beaucoup souffert au second tiers devant la cage d’un Gauthier Descloux qui était bien présent, lui, évitant une grosse fessée. Que de mauvaises passes, d’approximations et des péanalités qui auraient pu coûter cher lorsque Eric Fehr (37e) est allé s’asseoir sur le banc d’infamie. Mais comme tout rigole à ce Ge/Servette actuellement, au lieu d’un 2-0 qui eût été largement mérité, c’est Jeremy Wick, servi par Noah Rod, qui a égalisé. Comment dit-on hold-up en italien?

Les hommes de la Resega ont largement dominé la rencontre, marqué une fois, mais ont trop pêché devant la cage par manque de lucidité et de tranchant lorsqu’il s’agissait de faire trembler ces filets. Il est vrai que le portier genevois était aussi dans un «grand soir», qu’il les a rendu «marteaux», mais Luca Fazzini et ses copains ont fini par perdre leur influx, leurs nerfs et un match qu’ils auraient dû, malgré tout, mille fois gagner avec un public qui n’a pas cessé de les pousser. C’est en prolongation que Eric Fehr a raflé la mise pour un Ge/Servette qu’on n’arrête plus... Christian Maillard, Lugano

Lugano - GE Servette 1-2 ap (1-0 0-1 0-0)

Corner Arena. 5589 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Urban (Aut); Kaderli, Altmann.

Buts: 3e Romanenghi (Suri) 1-0, 39e Wick (Rod/4c 5!) 1-1.

Lugano: Zurkirchen; Ohtamma, Chorney; Loeffel, Vauclair; Chiesa, Jecker; Riva; Zangger, Lajunen, Klasen; Bürgler, Sannitz, Bertaggia; Fazzini, Romanenghi, Suri; Jörg, Walker, Lammer; Haussener. Coach: Sami Kapanen.

Ge/Servette: Descloux; Karrer, Maurer; Jacquemet, Olsson; Mercier, Le Coultre; Smons; Wingels, Smirnovs, Winnik; Rod, Fehr, Maillard; Wick, Richard, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Simek. Coach: Patrick Emond.

Notes: Lugano sans Ronchetti, Spponer ni Wellinger (blessés). Ge/Servette sans Antonietti, Kast, Tömmernes, Völlmin, Fritsche (blessés), Charlin, Guebey, Heinimann ni A. Riat (à Sierre). Temps-morts: GE Servette (5’32’’).

Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 2 x 2’ contre Genève-Servette.