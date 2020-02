ManCity exclu deux ans de la Coupe d'Europe

Le club actuellement 2e de la Premier League et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions a également écopé d'une amende de 30 millions d'euros (31,92 millions de francs). Le club a immédiatement annoncé qu'il allait faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs (ICFC) a estimé que le club entraîné par Pep Guardiola s'était rendu coupable de «graves violations» des règles du fair-play financier (FPF), qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu'il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires.

UEFA’s statement said Manchester City committed “serious breaches” of its financial regulations, and then failed to cooperate with investigators. pic.twitter.com/mSADSVs0K8