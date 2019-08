Christian Coleman et les nuances du «no-show»

Les championnats du monde d’athlétisme s’ouvriront pile dans un mois mais le 100m masculin pourrait déjà se jouer dans huit jours. C’est en effet le 4 septembre que Christian Coleman - vice-champion en titre, 9.81 cette année – tentera d’expliquer devant le Tribunal arbitral du sport nord-américain ses trois manquements aux obligations de localisation et ainsi sauver ses participations aux Mondiaux de Doha et aux JO de Pékin.

Révélés jeudi dernier par la Daily Mail, les trois «no show» du meilleur sprinteur actuel ont basculé ce week-end dans la sphère publique. Le principal intéressé a profité du micro d’Ato Bolton, sur NBC, pour clamer son innocence: «je n’ai jamais craint un test antidopage, (…) ce qui est diffusé sur moi est simplement faux.» Une sortie qui a provoqué la réaction officielle de l’USADA (agence américaine antidopage); laquelle a validé «les trois infractions en l’espace de douze mois» et précisé que «deux tentatives manquées provenaient de ses services, la troisième de l’Athletics Integrity Unit (AIU).»

Les avocats de Christian Coleman vont-ils jouer sur cette multiplication des organes de contrôle? Peut-être. Quoi qu’il en soit, le combat juridique qui s’engage sera épié tant le sujet divise et son enjeu pèse lourd. «Je n’aime pas que l’on assimile trois «no show» à du dopage, a ainsi réagi Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon et plutôt intransigeant sur le sujet. Les conditions des contrôles sont drastiques et trois absences arrivent vite.» Soit. Mais avec une heure de présence à annoncer par jour et la possibilité de modifier l’information jusqu’à la veille 17 h , le logiciel ADAMS a prouvé que ses exigences étaient proportionnées au regard de son efficacité.

Et pourtant, les cas de «no show» n’en finissent plus d’être contestés. Comme si la zone grise de la lutte antidopage avait quitté les laboratoires pour se déplacer en amont du contrôle. Un exemple? La joueuse de tennis français Alizé Cornet s’était vue relaxée en 2018 parce que, devant l’interphone cassé, sa contrôleuse l’avait appelée via un numéro masqué. Convaincant? Christian Coleman aurait-il le même succès avec le même type d'arguments ? Selon les fichiers de l’USADA, il a déjà été testé onze fois en 2019.