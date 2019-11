Le CHI de Genève collectionne les honneurs

Pour la dixième fois de son histoire longue de 93 ans, le CHI de Genève s’est vu décerner le titre de meilleur concours de saut d’obstacles en indoor du monde. L’épreuve dont la 59e édition se déroulera du 12 au 15 décembre prochains à Palexpo a également reçu son premier prix pour la meilleure épreuve de cross indoor du monde.

Le classement des meilleurs concours de saut d’obstacles, de dressage, de concours complet et d’attelage est géré par la prestigieuse revue «L’Année Hippique». Il est obtenu grâce aux votes des cavaliers, de journalistes et de personnalités du monde équestre. Pour la première fois, les épreuves en extérieur et en indoor ont été jugées séparément.