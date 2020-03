Chênois et Charly, c’est fini. L’heure du changement a sonné

Chassez son naturel optimiste, il revient aussi vite qu’un smash d’Adrien Prével, le bourreau de Chênois en quart de finale des play-off. Philippe Tischhauser est comme ça. L’homme au flegme jovial préfère voir le verre à moitié plein, quitte à boire le calice jusqu’à la lie. C’était samedi dernier, à Dorigny. Un match catastrophe, une fin de série bâclée. Il invoque la loi de Murphy: «Tout ce qui est susceptible d’aller mal, ira mal.» Il s’en remet surtout à la loi du sport, à celle du plus fort. «On a raté le coche lors de l’acteIII et c’est là que tout a basculé. Le LUC a pris le match à bras-le-corps et nous, on est tombé dans une spirale négative.»

Secrètement, le président genevois espérait encore un sursaut de son équipe mais il a vite dû déchanter. Comme beaucoup, la frustration et une forme d’incompréhension l’ont saisi. Puis il a tourné la page. Quatre jours plus tard, apaisé, l’ancien joueur se confie dans son bureau avec vue sur le jet d’eau. «Les étoiles sont bien alignées, on va rebondir. On en a l’ambition et on s’en donnera les moyens», affirme-t-il en évoquant la saison prochaine. Pour lui, elle a déjà commencé.

Rigueur et inflexibilité

La veille, à Sous-Moulin, le président avait réuni l’équipe pour officialiser un secret de Polichinelle. Après quatre ans de bons et loyaux services, le club a décidé de ne pas reconduire le contrat de Charly Carreño. Une séparation à l’amiable, arrêtée à peine les play-off lancés. Était-ce le moment opportun? «On a fait ça dans les règles de l’art, assure Philippe Tischhauser. Charly nous pressait de prendre position. En comité élargi, on a pesé le pour et le contre et on a conclu que l’on était arrivé à la fin d’un cycle. L’info a filtré mais je ne crois pas qu’elle a influé sur la performance du groupe.» Que se serait-il passé si Chênois avait gagné le titre? «On aurait été heureux et embarrassés, mais cela n’aurait pas infléchi notre résolution.»

De son côté, le coach espagnol aurait bien voulu poursuivre sa mission mais face au désir de changement de ses dirigeants, il s’est incliné de bonne grâce. «Il nous a beaucoup apporté, son professionnalisme, sa rigueur, ses qualités de formateur. À son contact, tous nos jeunes ont progressé», loue Philippe Tischhauser. Alors, pourquoi ce divorce entre gens de bonne compagnie? «Charly a sa méthode de travail, exigeante, peut-être trop inflexible», répond-il sans trop s’étendre.

L’heure du changement a donc sonné, d’autant que Michel Lamas, le manager de l’équipe fanion, rend son tablier pour mieux se consacrer à sa petite famille. Puisse-t-il au moins continuer à taper sur son tambour! Voilà ainsi Philippe Tischhauser poussé à faire durer sa «présidence intérimaire», lui qui avait été appelé à l’époque pour donner un coup de main. Il ne pourra peut-être plus taper autant dans la petite balle blanche…

«Je viens d’avoir 65ans, je peux investir un peu plus de temps dans la gestion du club, surtout ces prochaines semaines. Le management, c’est mon affaire», indique ce conseiller en fusion-acquisition. Sa priorité? Trouver un successeur à Charly Carreño, «un entraîneur qui a l’expérience du haut niveau, un No2 qui veut gagner du galon. On a des pistes en Italie, en France et en Pologne. On espère le dénicher au plus tôt afin qu’il participe à la campagne de transferts.»

Car des mouvements, il y en aura aussi sur le terrain. Si la majorité des joueurs locaux devrait rempiler, Quentin Zeller, le top-scorer, se dit tenté par une expérience à l’étranger. Sera-t-il remplacé ou rejoint par Jovan Djokic, qui songe à quitter Amriswil pour revenir à Sous-Moulin ou au LUC? Et quid des joueurs étrangers? «Tout est ouvert. On va être bombardé d’offres. On va miser sur de jeunes talents, comme Gil Hofmans qu’on aimerait bien garder.»