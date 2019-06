«Ce n’est pas sur un match qu’on va apprendre à jouer ensemble»

Alors que les Fribourgeois se passaient le trophée au milieu des confettis et du champagne, il est resté longtemps assis sur le parquet, prostré, la tête entre ses mains, avec ce sentiment d’inachevé et toute la misère du monde dans ses bras, que cela ne pouvait pas s’arrêter ainsi avec un 3-0 dans la série.

Montré du doigt lors des deux premiers actes, ce samedi, Arnaud Cotture s’est démené au four et au moulin, sans compter, pour remporter cette troisième manche de la finale au Pommier. Il n’a manqué finalement que deux petits points aux Genevois pour éviter à Olympic de fêter son 18e titre au Grand-Saconnex. Un panier primé, deux lancers-francs de plus, un ballon de moins perdu pour poursuivre leur aventure vers ce titre qui leur échappe depuis 2015...

Arnaud Cotture, on vous sent amer et envieux en regardant vos anciens coéquipiers faire la fête dans votre salle, on se trompe?

On voulait éviter ça et on a vraiment fait le maximum pour empêcher les Fribourgeois de remporter le titre ici. Mais on n’a pas grand chose à se reprocher. Je déteste dire ça car cela m’énerve à chaque fois que je l’entends dans la bouche d’un sportif, mais oui c’est le sport. Il faut en effet un gagnant et un perdant. Félicitations à Olympic, qu’est-ce qu’on peut dire d’autre? Notre adversaire nous a posé passablement de problèmes depuis le début de saison. Maintenant, il faut prendre cette frustration pendant l’été et revenir plus fort.

Que faut-il de plus pour battre ce Fribourg Olympic?

Fribourg est l’équipe la plus redoutable du championnat actuellement et il faut le respecter. Ce club dispose des meilleures conditions pour gagner et il faut le respecter. Il n’y a pas de superstars mais c’est surtout une vraie équipe qui fait la différence. Chacun joue l’un pour l’autre pour gagner et c’est ainsi qu’ils font la différence. Avec un tel état d’esprit c’est compliqué de les déloger de leur trône. On joue une finale durant une saison, ce n’est pas sur un match qu’on va apprendre à jouer ensemble.