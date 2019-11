Un cauchemar et un coup de gueule pour les Lions

On sait le déplacement de Monthey difficile, il a tourné au cauchemar pour les Lions de Genève, battus 77-65 samedi au Reposieux. Une défaite – la première de la saison après six succès d’affilée – d’autant plus cuisante qu’elle est sans appel: appliqués, solides, s’appuyant sur leur trio d’étrangers et sur un très bon Noé Anabir, les Valaisans ont profité d’une performance catastrophique des hommes d’Adnan Chuk pour fêter un succès néanmoins assuré en fin de rencontre seulement.

«Nous sommes passés complètement à côté. Dans un jour sans au niveau de l’adresse, l’équipe n’a pas assumé son statut et n’a pas été à la hauteur de l’événement. Difficile de ressortir quelque chose de positif», tonnait le président Imad Fattal au bout du fil. Le fait est que rien ou presque n’a fonctionné chez des Lions qui, en difficulté dans le jeu intérieur, ont tout misé sur les essais à longue portée. Un choix voué à l’échec quand la précision fait à tel point défaut.

Une statistique suffit en effet à révéler le nœud du problème: les Genevois ont terminé la partie avec un invraisemblable 4 sur 30 (13%) à trois points! Et à plus courte distance (14 sur 35 à 2 points), le bilan n’est pas fameux non plus. En ajoutant à cela des débuts de mi-temps pénibles, avec un 9-4 à la 4e et surtout, au retour sur le terrain, un premier point inscrit après… 4’48’’ de jeu, ainsi que quelques performances individuelles insuffisantes, et l’on comprendra aisément les dégâts.

Trop «confortables»

Certes, l’équipe du très jeune coach Patrick Pembele (27 ans) est la meilleure défensivement de SB League, avec 65 points concédés par match en moyenne, mais cela ne suffit évidemment pas à expliquer le naufrage genevois. «Nous avons été trop «confortables» jusqu’ici, ça ronronnait. Il fallait que ça change... C’est regrettable», estimait encore le président Fattal, qui qualifiait même d’«inacceptable» la prestation des siens à Monthey et appelait à une immédiate remise en question.

Celle-ci est indispensable, puisque les Lions accueilleront rien de moins que Fribourg Olympic samedi au Pommier. «J’attends une grosse réaction. Ce qui s’est passé samedi peut survenir une fois, pas deux. On veut la victoire contre Fribourg et on l’aura!» scandait le dirigeant. On veut bien y croire, mais Adnan Chuk va devoir remettre à neuf le moral de ses troupes. En s’appuyant sans doute sur le fait que ce n’était pas les vrais Lions que l’on a vus à Monthey.