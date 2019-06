Capela et Sefolosha au cœur d’un marché en ébullition

L’ouverture du marché des agents libres (Free Agency), en NBA, c’est un moment sacré. Le 1er juillet à 0 h 01, les téléphones des agents vibrent et les millions se proposent joyeusement. Quelques minutes plus tard, les premiers accords sont signés. Le processus est si passionnant pour le fan de base que la Ligue a décidé d’anticiper l’ouverture des vannes. Cette année, la Free Agency va commencer le dimanche 30 juin, à 18 h sur la côte est et 21 h à l’Ouest. En prime time. La chaîne ESPN va y consacrer cinq heures d’antenne, tandis que les analystes et autres insiders vont probablement passer une nuit blanche pour ne rien rater.

Au milieu de toute cette agitation, deux Suisses pourraient vie changer en un coup de fil. L’un (Clint Capela) est en possession d’un contrat avec les Houston Rockets portant sur quatre ans, tandis que l’autre (Thabo Sefolosha) n’a officiellement plus d’employeur. Pourtant, les deux Romands de NBA pourraient voir leur destin sacrément évoluer dans les prochaines heures. Analyse au cas par cas.

Clint Capela

Équipe Houston Rockets

Contrat 4 ans, 66 mios de dollars

La situation au 27 juin Depuis la fin de saison de Houston au 2e tour des play-off, les rumeurs de tumulte interne s’intensifient. Le manager général, Daryl Morey, serait intéressé par modifier drastiquement son alignement en conservant James Harden. Avec le contrat très élevé de Chris Paul, le dirigeant n’a d’autre option que d’explorer la piste d’un transfert d’un Eric Gordon, d’un PJ Tucker ou d’un… Clint Capela. Etonnamment, le Genevois voit sa position fragilisée moins d’un an après avoir signé un contrat de cinq ans. Si son bail est garanti pour l’intégralité de la période signée, son employeur pourrait changer plus vite que prévu. Cette situation est aussi une preuve de la valeur du pivot, qui sort d’une saison record avec 16,6 points et 12,7 rebonds par match. Reste à savoir si Morey va faire confiance à la structure en place ou non.

Ce qui pourrait arriver La plus grosse rumeur concerne un échange entre Philadelphie et Houston. Le centre du deal? Jimmy Butler. L’ailier se trouve en fin de contrat et pourrait vouloir jouer à Houston, sa ville d’origine. Problème? L’importante masse salariale des Rockets ne le permet pas. Ainsi un échange pourrait être négocié entre les 76ers et la franchise texane. Sans trop entrer dans le détail, Butler signerait un nouveau contrat de longue durée avec Philadelphie avant d’accepter d’être transféré immédiatement. Dans un tel cas, les deux équipes doivent s’échanger des contrats d’égale valeur. Afin d’y parvenir, la présence dans la transaction de Capela et ses 16,5 mios pour le prochain exercice est quasi inévitable. Est-ce à dire que le Genevois jouera en Pennsylvanie? Pas si vite. Les «Sixers» ont le droit de rediriger «CC15» ailleurs.

Quelles équipes intéressées Dans une NBA où les pivots sont de moins en moins valorisés, un profil comme Capela possède tout de même une vraie importance. Sa capacité à courir et son énergie sont très appréciées. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un intérêt des Boston Celtics s’intensifient. Mais une autre franchise aurait tout intérêt à lancer un coup de fil aux dirigeants des Rockets: Sacramento. Car le Genevois coche toutes les cases pour avoir du succès en Californie.

Thabo Sefolosha

Équipe Agent libre

Contrat Aucun

La situation au 27 juin Après deux saisons au Jazz de l’Utah, Thabo Sefolosha est toujours lié à cette franchise par une exception nommée «Early Bird Rights». Ce que cela signifie? La NBA possède un plafond salarial permissif. Et la franchise de Salt Lake City peut théoriquement resigner le Vaudois et dépasser la limite située à 146 mios de dollars. Cette exception avait été octroyée à Boston pour offrir un nouveau contrat à Larry Bird malgré le fait que l’entente allait faire dépasser le plafond salarial aux Celtics. Le nom du mythique joueur est resté lié à cette exception. Pour Sefolosha, les «Early Bird Rights» lui permettent de signer une nouvelle entente allant jusqu’à 175% de son contrat précédent. Dans son cas, 9,18 mios. Comme il a déjà 35 ans, un nouveau bail devrait plutôt se négocier à la baisse. Même avec Utah.

Ce qui pourrait arriver Agent libre, Sefolosha peut parler avec n’importe quelle équipe à partir de dimanche 18 h. En NBA, la structure salariale est très stricte et les années d’expérience son valorisées. Comme il a plus de 10 ans de NBA derrière lui, le Veveysan peut commander un salaire d’au minimum 2,56 mios annuel. C’est le «Veteran Minimum». Traditionnellement, les gros noms sont les plus demandés sur le marché et leur cas est réglé dans un premier temps. L’effet domino se produit ensuite pour les joueurs de complément. Patience.

Quelles équipes intéressées Après un début de saison très difficile où son rôle n’était pas clair, Sefolosha a fini par avoir une vraie importance dans l’Utah. Preuve qu’il peut toujours apporter quelque chose durant une quinzaine de minutes par match. Historiquement, le profil de vétéran est très apprécié en NBA. Sefolosha pourrait avoir deux types de franchises intéressées à lui: les équipes visant un titre et recherchant des joueurs expérimentés; ou celles en reconstruction qui cherchent à entourer leurs jeunes joueurs. L’éventail de franchises intéressées par ses services peut aller des Los Angeles Lakers, à la recherche de joueurs bon marché mais expérimentés pour épauler les stars LeBron James et Anthony Davis, aux New Orleans Pelicans ou Atlanta Hawks, dont les effectifs sont bourrés de talents. Il pourrait même intéresser… Houston, qui se trouve dans la même situation que les Lakers. (nxp)