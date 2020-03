Le Bol d’Or Mirabaud met aussi les voiles et capitule face au virus

Rien, pas une voile à l’horizon. Le lac est déserté par ses plus acharnés fidèles. Le mot d’ordre de Swiss Sailing au clubs et aux pratiquants est clair: «Restez chez vous pour éviter tout déplacement inutile.» La bise peut donc continuer de souffler. Le soleil de briller. Les bateaux resteront à quai jusqu’à nouvel ordre. Ce faux départ dans la saison porte déjà à conséquence sur le calendrier. Du Bol d’Or Mirabaud à la Translémanique en solitaire en passant par le tout nouveau championnat des TF 35, le championnat d’Europe de Nacra 15 ou les Cinq jours du Léman, c’est tout un été vélique qui va être chamboulé.

Premier coup de tonnerre, le Bol d’Or 2020 n’aura pas lieu. La plus grande régate du monde en bassin fermé a attendu le plus longtemps possible avant de se résoudre à prendre la seule issue possible. «En raison de la progression du Covid-19, nous avons pris la décision d’annuler le Bol d’Or Mirabaud 2020, qui devait se tenir les 13 et 14 juin prochains», annoncent les organisateurs dans un communiqué publié ce lundi 30 mars. Pour mémoire, le BOM, c’est plus de 500 bateaux en course, 3000 concurrents et des milliers de spectateurs sur et au bord de l’eau, notamment à la Société Nautique de Genève, là où bat le cœur de la fête.

«Le maintien à la date prévue du 13 juin 2020 est désormais impensable, vu la prolongation attendue de la crise sanitaire, de ses effets socio-économiques et des difficultés organisationnelles majeures qui en découlent», explique le président du Comité d’organisation, Rodolphe Gautier. Un report à l’automne? «Cette possibilité a évidemment été étudiée, mais elle a dû être écartée. En effet, le seul week-end envisageable pour réunir tous les ingrédients nécessaires à la réussite de la 81e édition était celui du 25-26 septembre. Nous craignons que cette date ne soit trop tard dans la saison, car les jours sont bien plus courts et les nuits plus fraîches, avec par ailleurs un embouteillage d’événements prévisible.»

Rendez-vous en juin 2021

Le comité d’organisation a reçu le plein soutien de son sponsor principal qui «promet de revenir plus fort en 2021». Il souligne que «l'objectif est de maintenir le BOM tel qu'il a été pensé jusqu’à ce jour et apprécié des concurrents et du public: une grande fête populaire sur et autour du lac». Rendez-vous est déjà donné en 2021, du 11 au 13 juin.

En attendant, toute la saison est mise en stand-by. La Genève-Rolle-Genève, prévue une semaine avant le BOM, devrait aussi renoncer. Les divers championnats de série (Nacra, F18, Surprise, Grand Surprise, Swiss Sailing League) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Même le championnat des TF35 ne commencera pas comme prévu ce printemps. Les nouvelles F1 du lac (qui remplacent les D35) devront attendre la fin de l’été pour fendre les eaux du lac.