Bienvenue en NHL, Gilles Senn!

Le Valaisan Gilles Senn (23 ans) a effectué ses débuts en NHL dans la nuit de vendredi à samedi. Alors qu’il restait 11’35 à écouler dans le match contre les Washington Capitals qui menaient 2-5, l’entraîneur des New Jersey Devils Alain Nasreddine a procédé à un changement de portiers. Il a rappelé Mackenzie Blackwood au banc et envoyé l’ancien rempart du HC Davos devant le filet.

L’ex-junior de Saastal et de Viège a fait face à trois tirs et a accordé un but. «Je suis content d’avoir obtenu du temps de jeu, a-t-il déclaré après la rencontre perdu 3-6. Tu n’as pas envie de perdre à ton premier match, mais l’expérience facilitera la tâche pour un prochain départ.»

Gilles Senn talks to the media after making his NHL debut tonight.



“I’m happy that I got some ice time. You don’t want to lose in your first game, but it makes it easier for an upcoming start.” pic.twitter.com/hqaYSnSPgU