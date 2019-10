Bencic s'offre le quatrième titre de sa carrière

Belinda Bencic a ponctué de manière parfaite sa splendide semaine moscovite: en remportant la finale du tournoi de Moscou, célébrant ainsi le quatrième titre de sa carrière – le deuxième de l’année après celui conquis à Dubaï en février dernier. Face à la Russe Anastasia Pavyluchenkova (28 ans, WTA 40), la Saint-Galloise de 22 ans (WTA 10) a pourtant paru étonnamment crispée en première manche. Mais elle a su se libérer dans les deux suivantes pour finir par s’imposer en trois sets et 1h44’ de jeu (3-6 6-1 6-1).

Assurée de sa participation au Masters de Shenzen après sa victoire en demi-finale face à la Française Kristina Mladenovic, samedi (6-4 6-3), Belinda Bencic aurait pu – et dû – se présenter en totale décontraction en finale. Mais elle est apparue très nerveuse dans le premier set. Elle a ainsi lâché son service dès le premier jeu du match, avant d’être totalement dépassée par la puissance de son adversaire. Elle a appelé son préparateur physique et compagnon après le troisième jeu, et n’a pas arrêté de pester contre elle-même à chaque erreur – et il y en eut.

Après avoir offert le premier set à Pavlyuchenkova au terme d’un jeu de service catastrophique – trois doubles fautes! -, Bencic a su faire le vide et se ressaisir. Elle est apparue métamorphosée sur le court moscovite. Elle a ainsi breaké son adversaire d’entrée et n’a plus jamais relâché la pression, il est vrai face à une adversaire dont le jeu s’étiolait au fil des jeux. Bencic avait perdu la première manche en 48 minutes, elle a remporté les deux suivantes en à peine plus de temps. Elle pouvait alors se prendre le visage dans les mains et jubiler, tout à la joie de son quatrième titre en carrière.

«Le sentiment que j’éprouve en ce moment est juste incroyable», rayonnait-elle sitôt après sa victoire, au micro du speaker de la patinoire Krylatskoye, aménagée pour l’occasion en stade de tennis. «J’ai su saisir mes opportunités tout au long de la semaine pour réaliser ce rêve, ajoutait-elle. On était si heureux samedi qu’on a déjà bien fêté la qualification pour le Masters. En plus, je parviens à enchaîner en remportant la finale, c’est fou!»

Une chose est sûre: Belinda Bencic a vraiment bien fait de demander une invitation aux organisateurs moscovites après sa piteuse élimination à Linz!

