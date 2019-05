Belinda Bencic retrouve le bonheur sur terre

Elle n’a jamais été la moins causante ni la moins joviale du circuit, mais Belinda Bencic est parue irrémédiablement souriante, hier, lors de son bref passage devant les médias. «J’arrive ici avec de bons résultats, avec beaucoup de matches dans les jambes, et donc avec une certaine confiance. Surtout, je suis très heureuse de revenir dans cette ville.»

La Saint-Galloise y avait remporté son premier trophée du Grand Chelem, chez les juniors, et posé un premier pied dans la grande vie: shopping, cornet de glace sur les Champs, sortie entre copines. «Pour cette raison, Roland-Garros restera un endroit spécial. Je suis toujours très excitée d’y revenir; sinon qu’on y joue malheureusement sur la mauvaise surface. Je plaisante…»

A moitié seulement: malgré ses efforts pour paraître détachée des contingences matérielles de la vie sur terre, Belinda Bencic reconnaît quelques ajustements nécessaires dans les réglages techniques, le jeu de jambes et la position du corps à la frappe. «Mais finalement, à part le sable vert de Charleston, la terre battue ne présente aucune difficulté particulière. Ce n’est pas si éloigné du tennis sur dur.»

Choix assumés

Belinda Bencic a loué un appartement dans le quartier d’Auteuil, «à quelques minutes à pieds du stade. J’aurais pu prendre un l’hôtel mais la solution Airbnb est parfaite pour moi.»

Des choix qu’elle assume, qu’elle revendique, même, jusque dans les comparaisons avec Roger Federer, car ça n’a pas manqué: on a lui a encore demandé si elle copiait le Maître. «Bien sûr que je peux tirer des enseignements de mes contacts avec Roger, mais je suis d’avis que chacun doit suivre sa propre voie. Chacun doit apprendre à connaître son corps, ses réactions, ses objectifs, et savoir ce qui est bien pour lui. Chacun doit trouver la meilleure planification possible en fonction de ses attentes, et non à partir d’un exemple donné.»

Belinda Bencic est partie dans un sourire, toujours le même, celui qui l’a accompagné dès le début: «Je suis impatiente d’en finir avec l’antidopage et la presse, puis d’entrer vraiment dans le tournoi. Je sens que vais y prendre du plaisir.» Même un journaliste sans flair l’aurait senti.

