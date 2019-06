Belinda Bencic rate le coche à Majorque

La Saint-Galloise n'a pas remporté son deuxième tournoi sur gazon après Eastbourne (2015) lors de l’épreuve disputée aux Baléares. A Majorque, elle visait son sixième titre sur le circuit WTA, son deuxième en 2019 après Dubaï en février dernier. Las, elle n'a pas été en mesure de conclure lorsqu'elle était en position favorable. Malgré cette défaite, elle poursuit son retour au premier plan et voit le Top 10 se rapprocher doucement mais sûrement. Et dire qu'elle avait quitté le Top 10 il y a trois ans avant de dégringoler jusqu’à la 312e place.

La Saint-Galloise a toutefois viré en tête. Belinda Bencic avait pourtant mené 3-0. Frustrée par quelques mauvais rebonds et autres décisions litigieuses, la Suissesse est momentanément sortie du match. Après avoir concédé quatre jeux de suite, elle s’est remise dans le sens de la marche pour finalement recoller au score et s’imposer lors du jeu décisif (7-2).

Lors de la deuxième manche, Bencic a breaké au meilleur des moments. A 4-4, la Saint-Gallois a ravi le service de son adversaire. Elle n'a pas su conclure lors d'un jeu de service bien mal négocié avec notamment trois double-fautes dont une sur l'une de ses trois balles de match. Pire. Elle s'est ensuite inclinée dans le tie-break 4-7 et a été contrainte de disputer un troisième set par Sofia Kenin.

A 4-4 dans la manche décisive, la Saint-Galloise a été trahie par son service et s'est effondrée. L'Américaine s'est mise ne position idéale pour mener 5-4 et servir pour le match. Contrairement à son adversaire, Sofia Kenin n'a pas tremblé et a conclu sur sa première opportunité de remporter le tournoi. (nxp)