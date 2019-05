Belinda Bencic évite la glissade

Belinda Bencic a sorti l’invitée française Jessika Ponchet (WTA 187) en à peine plus d’une heure, au terme d’un match qui a ressemblé à ses glissades sur terre battue: tantôt fluides (6-1), tantôt hésitantes (6-4). Le premier set a duré vingt minutes, sans l’ombre d’un doute sur son issue. Mais tout va très vite dans le tennis féminin… «Elle est devenue plus agressive au deuxième set et j’ai dû élever mon niveau, admet Belinda Bencic. Mais je ne dirais pas que j’ai perdu le contrôle.»

Jessika Ponchet, surtout, est une sacrée bizarrerie: sa préparation en coup droit est un pur produit du style minimaliste, bras tendu à hauteur de hanches, tandis que son revers est armé à deux mains… pour être frappé à une seule! Cette technique obéit à des mécanismes connus d’elle seule, mais elle n’est pas dénuée d’efficacité dès lors que, à l’autre bout du manche, elle est actionnée par une conviction ferme. Or passé un premier set où elle est apparue nerveuse, la Française a cultivé sa différence avec un bonheur inespéré, jusqu’à semer le doute, cette fois.

Elle a également profité du service notoirement lunatique de Belinda Bencic, dont l’assurance a faibli avec sa première balle. Sans conséquence toutefois pour la suite, où «BB» défiera la baroudeuse allemande Laura Siegemund, 31 ans, WTA 99. (nxp)