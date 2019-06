Belinda Bencic en finale à Majorque

Belinda Bencic pourrait remporter son deuxième titre de la saison après son succès à Dubai en début d'année. La No 13 mondiale s'est en effet imposée contre l'Allemande Angelique Kerber malgré un un début de match compliqué (4-1 après quelques minutes de jeu). Si elle n'a pas réussi à inverser la tendance lors d'une première manche perdue, Bencic a ensuite su hausser son niveau de jeu pour s'adjuger le second set au terme d'un tie-break solidement géré (7-2). La Saint-Galloise a ensuite poursuivi sur sa bonne lancée pour rapidement prendre le service de Kerber pour mener 2-1. Elle n'a plus lâché son os pour s'imposer 6-4 dans la troisième manche sur sa première balle de match.

Titrée en début d'année à Dubai, la Suissesse disputera sa deuxième finale de l'année aux Baléares, sa onzième en carrière. La joueuse de 22 ans tentera d'y remporter son sixième titre et le deuxième sur gazon après Eastbourne en 2015. Ce parcours à Majorque est une très bonne nouvelle à quelques jours du tournoi de Wimbledon qui débute la semaine prochaine.

En finale, Bencic affrontera la jeune Américaine Sofia Kenin, 20 ans. L'espoir du tennis US a dominé Anastasija Sevastova 6-4 4-6 6-2. A Majorque, elle disputera sa troisième finale de l'année 2019. Kenin avait remporté le tournoii de Hobart en janvier dernier pour le premier titre de sa prometteuse carrière. (nxp)