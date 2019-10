Belinda Bencic dans le dernier carré du Masters!

Pour sa première participation au Masters féminin, Belinda Bencic disputera samedi les demi-finales du tournoi réunissant les huit meilleures joueuses de l'année, à Shenzhen. La Saint-Galloise de 22 ans, qui menait 7-5 1-0 contre la Néerlandaise Kiki Bertens, a vu son adversaire abandonner à Shenzhen, dans le dernier match du groupe rouge. Elle défiera dans 48 heures la tenante du titre, l'Ukrainienne Elina Svitolina.

