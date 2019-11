Le Barça accroché chez lui

Comme lors d’un match aller remporté de haute lutte en République tchèque il y a deux semaines (1-2), le Barça n’a pas fait le malin, contre une formation dirigée par Jindrich Trpisovsky et dont le style de jeu léché a sans doute été apprécié par les spectateurs du Camp Nou. Les Tchèques ont même pensé avoir ouvert le score au bout du temps additionnel de la 1re période, mais Boril était un poil hors-jeu.

Il aura fallu un exploit personnel de Lionel Messi pour enfin lancer la partie. A la 35e, la «Puce» s’est mise sur son pied gauche à l’entrée de la surface et a déclenché la foudre. Sa frappe a heurté de plein fouet l’angle de la lucarne, avant de ressortir aussi vite qu’elle était venue. Huit minutes plus tard, l’Argentin puis Piqué ont chacun buté sur les poings du portier Kolar.

Lionel Messi vs. Slavia Prague:



• Most shots (8)

• Most take-ons completed (5)

• Most shots on target (3)



More shots than the rest of his teammates combined (6). ???? pic.twitter.com/36PszTAlvA — Squawka Football (@Squawka) November 5, 2019

Privés d’un but à leur tour, également pour une position illicite peu avant l’heure de jeu, les Catalans ont eu ensuite toutes les peines du monde à mettre en danger le gardien adverse. Fati a bien servi magnifiquement Messi à la 77e, mais Kolar était encore là. Deux plongeons de Vidal dans la surface n’ont pas fait basculer la partie non plus et le Slavia est ainsi devenu la première équipe à fêter un blanchissage dans l’enceinte barcelonaise en phase de poule de la Champions League depuis Benfica en… décembre 2012.

? - For only the 3rd time Barcelona have failed to score in a Champions League home match against opposition from outside the top five European leagues, after a goalless draw against Benfica in 2012 and a 4-0 loss against Dynamo Kyiv in 1997. #BarçaSlavia #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 5, 2019

Dans l’autre partie du début de soirée, comptant pour la poule D, le RB Leipzig a fait un grand pas en direction du 1er 8e de finale de C1 de sa courte histoire en allant gagner au Zénith Saint-Pétersbourg (0-2). Malgré quelques atermoiements de l’arbitre vidéo, Demme (45e+5!) et Sabitzer (63e) ont donné des ailes à la troupe du jeune Julian Nagelsmann (32 ans).