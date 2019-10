Bâle réalise la bonne opération

La troisième journée de la phase de groupes d’Europa League a souri au FC Bâle. En déplacement hier soir à Getafe, les Bâlois se sont imposés 0-1. La seule réussite de cette rencontre a été signée Fabian Frei à la 18e minute de jeu. Sur l’ensemble de la partie, la domination a été espagnole. Deux stats pour s’en convaincre: 14 tirs à 5 en faveur de Getafe, et 414 passes 244, toujours en faveur de Getafe. Les Bâlois ont pourtant résisté, écopant au passage de neuf cartons jaunes et un rouge (deuxième jaune pour Kevin Bua, 73e). Ce succès permet aux Rhénans de prendre la tête du classement du groupe C avec sept points devançant au passage le club espagnol qui reste avec ses six points. Krasnodar et Trabzonspor sont pour leur part décrochés.

Lugano s'incline à Malmö

Dans le groupe B, Le FC Lugano s’est incliné à Malmö sur le score de 2-1. A la 50e minute de jeu, Alexander Gerndt a réduit le score à 2-1, redonnant espoir aux visiteurs. Mais les choses en resteront là. Avec un seul point en trois rencontres, les hommes de Fabio Celestini ne sont pas encore mathématiquement éliminés de la course à la qualification, mais ils comptent déjà quatre longueurs de retard sur les leaders Copenhague et le Dynamo Kiev.