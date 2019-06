Alan Roura vise le record de l'Atlantique Nord

L’Imoca «La Fabrique» a quitté son port d’attache de Lorient ce vendredi. À son bord: l’équipe navigante du Team. Son cap: les États-Unis, que le marin genevois Alan Roura rejoindra début juillet. Il y entamera alors un stand-by, en vue d’une tentative de record de la traversée de l’Atlantique Nord, en solitaire en monocoque.

À peine remis à l’eau et quelques sorties de validation des travaux plus tard, voilà donc «La Fabrique» partie au large. Cyril Enjalran (boat captain), Gilles Avril (directeur technique), Sébastien Audigane (co-skipper) et Alexis Monier (préparateur technique) ont en effet pris la mer pour convoyer le bateau en direction de Newport (États-Unis, État de Rhode Island). Ils y seront rejoints par Alan Roura dans environ deux semaines.

Débutera alors l’attente de la fenêtre météo idéale pour tenter de battre le record de l’Atlantique Nord, en monocoque et en solitaire, entre le phare d'Ambrose (New York) et le cap Lizard (Grande-Bretagne).

Tentative prévue courant juillet

Cette traversée d’Ouest en Est est d'une longueur d'environ 2880 milles marins (5330 km). Le record est détenu depuis juillet 2013 par Marc Guillemot à bord de «Safran», un Imoca 60 aussi, mais à dérives droites. Ce qui laisse l’opportunité à «La Fabrique», désormais équipé de foils, d’améliorer le temps de référence de 8 jours, 5 heures 20 minutes et 20 secondes.

«Je voulais déjà tenter ce record au retour de la dernière Route du Rhum, a expliqué Alan Roura ce vendredi en conférence de presse. Mais ni le bateau ni le bonhomme n’étions en état, et je ne voulais pas tenter ma chance sans être dans des conditions optimales. Avec une année 2019 relativement calme en Imoca, l’occasion de me lancer cet été était idéale.»

Si les conditions météorologiques adéquates se présentent, Alan devrait s’élancer courant juillet. (nxp)