Alan Roura est sur le départ à New York! Le marin genevois, qui s'apprête à partir à l'assaut du record de la traversée de l'Atlantique (en solitaire et en monocoque), est en effet passé en code vert hier en fin de soirée (heure suisse). Ce qui sous-entendait qu'à partir de ce moment-là, le marin genevois et son Imoca «La Fabrique» pouvaient mettre les voiles dans les 24 heures.

Du côté de son team, on évoque un départ dans la soirée ce jeudi (heure suisse toujours), une belle fenêtre météo s'étant ouverte.

Convoyé en équipage à la fin du mois de juin de la France à Newport (Rhode Island), le bateau «La Fabrique» a enclenché son stand-by il y a une semaine, le jeudi 4 juillet. Il est passé mardi en code orange (départ possible dans les 48 heures) et, donc, mercredi soir en code vert.

Du phare d'Ambrose (à la sortie de la baie de New York) au cap Lizard (à la pointe sud-ouest de Grande-Bretagne), Alan Roura s'apprête à parcourir quelque 2880 milles marins (environ 5330 kilomètres).

Le record de cette traversée de l'Atlantique Nord d'Ouest en Est est détenu depuis juillet 2013 par Marc Guillemot, à bord de «Safran». Un Imoca 60 déjà, mais à dérives droites. Grâce à ses foils, «La Fabrique» pourrait bien améliorer ce temps de référence, qui est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes.