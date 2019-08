À l’US Open, chacun y met du sien pour laisser croire qu’une surprise est possible

Ce n’est pas que les gens en aient assez de leur virtuosité, ou qu’ils leur veuillent du mal, mais ils vivent dans la société du changement. On change de canapé, de téléphone, de VTT, de conjoint, d’avis. Pourquoi ne faudrait-il jamais changer de vainqueurs en Grand Chelem, depuis treize ans que dure la déification du trio Federer-Nadal-Djokovic, à quelques outrages près (Murray, Wawrinka, Del Potro et Cilic)?

Heureusement, ceux qui se lassent d’une domination aussi écrasante trouvent la force de soulever des hypothèses. Tout plein d’hypothèses: Djokovic, avec son coude qui coince au service et ses dents qui grincent sous les huées, serait-il au bord de la rupture? Nadal a-t-il encore les jambes, plus exactement les genoux, pour aller loin sur le revêtement «medium-fast» de l’US Open, où une glissade peut conduire à l’hôpital?

Federer et l’Appenzell

Et encore: à raconter ses vacances en Appenzell et ses soirées autour d’un verre, Federer ne cache-t-il pas des désirs inavouables de sédentarité et d’ordinaire? Que reste-t-il de son traumatisme post-Wimbledon, lui qui avoue «des flash-back, des bouts de match, des regrets par-ci, par-là?»

L’US Open commence ce soir et, pour qu’un frisson parcoure la ville, les gens ne sont plus sûrs de rien, s’ils n’exagèrent pas tout, la vieillesse des uns comme le talent des autres. En conférence de presse, les intouchables eux-mêmes contribuent à ce prélude paranoïaque, avec une mauvaise foi complice, histoire de nourrir l’intrigue. Federer, vendredi après-midi: «Je pense réellement que les jeunes frappent à la porte. Avec Rafa et Novak, nous gagnons encore, mais sur une marge toujours plus étroite.» Nadal ne commente pas la forfanterie de son oncle («Je pense que Rafa battra le record de Federer, il est tout proche») et minaude: «J’ai beaucoup de travail avant de songer à une finale. Qui sait si je serai encore là le week-end prochain?» Seul Djokovic casse un peu l’ambiance: «Je me sens encore jeune, intérieurement et extérieurement. J’ai la même envie de gagner des titres, le plus longtemps possible.»

À défaut d’obsolescence programmée, les gens se tournent plus facilement vers les nouveautés, les «et si» et les «pourquoi pas». Et si Kyrgios, pour une fois, envisageait de jouer au tennis pendant deux semaines? Et pourquoi pas Wawrinka? Et si Medvedev, l’archidominateur de la tournée américaine, rééditait ses exploits sur grand format? Et si c’était enfin la chance de Gasquet? (Non, pas Gasquet, c’était pour rire…)

Dans l’attente d’un grand frisson, New York fait mine de penser qu’il y a de la surprise dans l’air, même si les considérations bassement terre à terre le ramènent à la réalité immuable d’une élite stable et possessive: le trio Federer-Nadal-Djokovic a remporté 55 des 64 derniers Grand Chelem. Pourquoi dès lors celui-ci, le plus exigeant en termes d’adaptabilité, de résilience, et de gestion des énergies, échapperait-il à leur vénérable sagacité? «Parce que le sport aime désobéir aux données rationnelles», s’est emportée Lindsay Davenport, vendredi, dans un débat public, sous des applaudissements plus ou moins vifs.