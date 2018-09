«À cette vitesse-là, souvent à plus de 80 km/h, l’eau se transforme en béton»

Polignano a Mare. Une petite station balnéaire pittoresque des Pouilles, coincée entre les falaises du talon de la botte. Là où d’habitude des meutes de touristes se disputent une place en terrasse pour savourer un spritz doublé d’une vue à couper le souffle, le cirque itinérant du Red Bull Cliff Diving s’arrêtera ce week-end (22-23 septembre) pour sa grande finale. Cette compétition de plongeon de haut vol, où les athlètes s’élancent de plateformes vertigineuses (27 mètres pour les hommes, 21 pour les femmes) connaît un succès grandissant et attire les foules partout où elle fait escale. Jeune maman, l’Allemande Anna Bader (34 ans) nous explique les secrets de sa discipline.

Anna Bader, à quoi ressemble le plongeon parfait?

Déjà, il est gracieux, il doit dégager une impression de facilité. La position du corps doit être parfaite: les membres tendus, les orteils pointés vers le bas, pour une entrée dans l’eau sans éclaboussures. En somme, c’est un plongeon qui coupe le souffle du spectateur.

Que ressentez-vous lorsque vous réalisez un saut parfait?

Et bien je crois que je n’y suis pas encore parvenue. Sinon j’aurais déjà récolté la note parfaite de 10. La perfection est mon objectif bien sûr, c’est une forme de quête perpétuelle, mais je ne l’ai encore jamais atteinte. Lorsque je réalise un saut disons excellent, la sensation est incomparable.

À quoi pensez-vous avant, pendant et après un saut?

Avant de plonger, j’essaye d’entrer dans la zone, d’avoir le feeling mental de ce à quoi devrait ressembler le mouvement que j’ambitionne d’accomplir. Je me concentre sur les fondamentaux, sur ce que j’ai à faire. Pendant le saut, je ne réfléchis pour ainsi dire pas. Les mouvements sont tellement répétés à l’entraînement qu’il n’y a pas besoin d’y penser, c’est plus une question d’intuition. Lorsque j’arrive dans l’eau et que tout s’est bien passé, c’est comme une grande délivrance. Une sensation incroyable.

Est-ce que ça fait mal, un plongeon?

Oui, ça peut même faire très mal. Parce que la vitesse avec laquelle on entre dans l’eau est vraiment très élevée, souvent à plus de 80 km/h. À cette allure, l’eau peut vite se transformer en béton au moment de toucher la surface. Même si tout se passe bien, ça fait mal aux pieds, parce que ce sont eux qui touchent en premier. Et si le saut part en vrille, il arrive régulièrement que des plongeurs se blessent gravement.

Vous avez une formation de danseuse classique. Quelles sont les similarités entre le plongeon et le ballet?

La quête de perfection, assurément. La discipline de travail aussi, au quotidien à l’entraînement. Et aussi la sensation de défier la gravité, ou du moins d’en donner l’impression.

Vous sortez d’un «baby break». Après avoir accouché, était-ce difficile de revenir à votre meilleur niveau?

C’était difficile parce que ma vie a été bouleversée, avec de nouvelles priorités. Mon corps était dans un mode tout à fait différent, qui n’a rien à voir avec celui d’une sportive d’élite. Il faut un moment pour trouver le bon chemin. J’ai changé certaines choses à mon quotidien, en adaptant mes stratégies d’entraînement à mon emploi du temps qui a été passablement chamboulé. Et maintenant je suis meilleure qu’avant, en tout cas à en croire mes résultats.

Durant votre pause maternité, l’idée d’abandonner le sport de haut niveau vous a-t-elle traversé l’esprit?

J’étais tellement occupée avec l’idée de devenir une maman que je n’y ai pas vraiment pensé. En fait, tout s’est fait naturellement. Ce n’était pas une obsession de retrouver mon meilleur niveau, ça s’est fait en douceur.

Est-ce que le fait d’être maman a changé votre manière d’aborder vos plongeons?

Oui, bien sûr, déjà parce que j’ai moins de temps pour m’entraîner. Vous savez, les enfants en bas âge requirent beaucoup d’attention. Et c’est vraiment un plaisir de passer du temps avec eux. Je dois donc faire des compromis. Ma concentration n’est pas la même lorsque ma fille est avec moi à la piscine pour les entraînements, par exemple. Tout a changé, sauf mon envie d’atteindre la perfection.

Aujourd’hui, êtes-vous plus une maman qu’une plongeuse?

C’est une question complexe. Le fait est que je serai une maman pour le reste de ma vie. Mais mon identité ne se résume pas à «être une maman». On endosse tous des costumes différents dans nos quotidiens respectifs, nos identités sont multiples. Je compose avec ces deux aspects de mon existence, en essayant d’être à la fois la meilleure maman et la meilleure plongeuse. (nxp)