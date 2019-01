À Versoix, les coureurs n’iront pas aux bois

Cette année, ils n’iront pas aux bois. Pas de foulées buissonnières au son du cor des Alpes, pas de galopade le long de la Versoix. Le Derby des Bois, traditionnelle course de rentrée avant que l’Antigel Run ne surgisse en janvier, n’aura pas lieu le 10 mars prochain. Son nom figure encore au calendrier cantonal mais il s’accompagne d’une parenthèse funeste. «Annulée». La mention est discrète. Le dommage est sentimental. On l’aimait bien ce Derby sans chichi, qui annonçait le printemps.

C’est de guerre lasse que la FSG Versoix, maître d’œuvre depuis l’an passé, a dû prendre cette décision, faute de trouver un successeur à Guillaume Chevallier, le responsable de l’organisation. Christophe Salina, son président, s’en explique: «En automne, à l’annonce de son retrait, on a lancé un appel pour lui trouver un successeur, mais on a fait chou blanc. Des bénévoles prêts à nous donner un coup de main, on en a, mais on a besoin d’un chef qui pilote l’équipe. Et au sein de notre comité, tout le monde est déjà bien pris.» Dans son esprit, cette annulation n’est pas une cessation. «C’est comme si on prenait une année sabbatique. Je reste confiant, on va trouver une solution pour l’an prochain. Notre décision va faire réagir…»

Créateur de l’épreuve, Philippe Chevallier confie sa mélancolie. Durant plus de dix ans, c’est lui qui a donné au Derby des Bois ses lettres de noblesse. Il le portait dans son cœur et sur ses solides épaules. «Je suis surtout triste pour les coureurs. On aurait pu mieux les informer. En fait, je n’ai pas d’états d’âme. La course meurt de sa belle mort ou alors, elle renaîtra en 2020. Mais une interruption n’est jamais bonne. À l’époque, pour espérer survivre, la classique Pregny-Chambésy avait misé sur un rythme bisannuel. Elle a vite disparu de la circulation…»

Rivière maudite?

La Versoix serait-elle une rivière maudite? Voilà déjà deux éditions que le derby éponyme, rendez-vous prisé des passionnés de canoë-kayak, doit aussi jeter l’éponge. Là, c’est la sécheresse et le manque d’eau qui sont en cause. À sec, la 65e édition attend toujours des jours meilleurs. En automne prochain, elle espère se remettre à l’eau, quitte à opter pour une alternative, sur le lac ou sur l’Arve. (TDG)