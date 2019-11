À Tokyo, Thomas Koechlin a dompté avec succès le bassin olympique

Cette fois, Thomas Koechlin n’a plus besoin de se pincer pour y croire. L’été prochain, le Genevois disputera bien ses premiers JO à Tokyo, sur le site de Kasai, un stade en eaux vives artificiel avec vue sur la baie, en plein cœur de la capitale nippone. Il en revient d’ailleurs, avec des papillons dans le ventre et une médaille autour du cou. Délivré de tous ses vieux démons après sa qualification aux Mondiaux de La Seu d’Urgell (7e), le céiste établi à Pau s’est permis le luxe de remporter le test event, une générale qui met dans le bain les cracks de la discipline et leur fait découvrir le futur théâtre olympique.

Cet exploit, Thomas Koechlin l’a accueilli avec bonheur, car son palmarès ne regorge pas de succès internationaux, exception faite de son titre de vice-champion d’Europe en 2017. Prudent, il l’a aussi pris avec des pincettes. «Il vaut ce qu’il vaut, c’est un peu du vent. En fin de saison, il y a toujours beaucoup de fatigue et de relâchement sur les pontons. J’ai surtout eu la chance de faire moins d’erreurs que d’autres», confie-t-il. Ne croirait-il pas aux heureux présages? «Je ne suis pas superstitieux mais je préfère ne pas m’enflammer, répond-il. Ce n’est pas parce que j’ai gagné là-bas que je me retrouve dans la peau d’un favori. Dans mon entourage, on rêve un peu. Moi, je garde les pieds sur terre. La seule certitude que j’ai, c’est qu’il n’en existe pas!»

Plus que jamais, le membre du CC Genève reste sur ses gardes. Un slalom est un nid de pièges, le lit de bien des désillusions. Une porte de travers et c’est souvent le bouillon! Il en sait quelque chose: sa déjà longue carrière ne l’a pas toujours mené à bon port. Les JO de Londres et de Rio lui ont passé sous le nez, à chaque fois il lui a fallu souquer ferme pour retrouver le bon coup de pagaie, l’envie de se remettre en jeu. En septembre dernier, après une descente de qualification ratée, il a bien cru qu’il était maudit. «J’étais mal embarqué. Avant la course de repêchage, j’avais une enclume sur le cœur.» Heureusement, les planètes étaient cette fois bien alignées. «J’ai beaucoup travaillé sur le plan mental. Ça m’a sûrement aidé à me sortir de cette mauvaise passe», médite-t-il. À 28 ans, après avoir surmonté tant d’écueils, aurait-il atteint une forme de plénitude? «Peut-être bien, en tout cas, je ne cherche plus midi à quatorze heures. J’ai le soutien de ma femme, la confiance de mon entraîneur, la complicité de mon coéquipier Martin Dougoud, lui aussi sélectionné, un bon bateau et, désormais, un visa olympique, que demander de mieux?»

Les yeux fermés

Si son succès à Tokyo ne lui a rien rapporté, sinon de nombreuses marques de reconnaissance – le canoë-kayak n’enrichit pas ses champions – Thomas Koechlin espère bien qu’il l’aidera à sensibiliser ses sponsors et à en draguer d’autres. Une saison olympique coûte cher, d’autant plus quand elle mène à Tokyo, là où les sélectionnés suisses n’effectueront pas moins de cinq stages de préparation durant le premier semestre 2020. «Dans notre sport, il est essentiel de connaître au mieux les spécificités du bassin et ses mouvements d’eau. Celui de Kasai me plaît, au contraire d’autres Commes celui de Bratislava, qu’on finit par haïr parce qu’on y trouve jamais la bonne ligne. Mais l’aimer ne suffit pas, il faut l’apprécier presque les yeux fermés.»

Avant de succomber à la fièvre olympique et pour ne pas perdre son influx, le Genevois ne disputera que trois compétitions majeures: les championnats d’Océanie en février, les Européens de Londres en mai et une manche de Coupe du monde à Pau en juin. À Tokyo, il a découvert une mégalopole fascinante en logeant dans un camping-car! «Le canoë-kayak, c’est une petite tribu. En juillet prochain, pour s’imprégner de l’ambiance, on vivra quelques jours au village olympique avant de déménager dans un coin plus tranquille!»