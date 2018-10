À San Diego, Alinghi rêve de s’envoler encore plus haut

À courir plusieurs lièvres à la fois, le risque de dispersion est immanent. C’est bien connu. Alinghi préfère voir le problème par l’autre bout de la lorgnette, avec succès: ne dit-on pas qu’il ne faut pas placer tous ses œufs dans le même panier? Là aussi, c’est bien connu. Encore faut-il disposer des ressources nécessaires, tant mentales que techniques, pour assurer sur tous les fronts. Quelques semaines après avoir triomphé au terme de l’ultime étape du D35 Trophy au large de Nyon sur le Léman, en s’adjugeant le septième titre de son histoire, l’équipage battant pavillon de la Société nautique de Genève se retrouve à l’autre bout du monde, dans la baie de San Diego en Californie.

Là-bas, c’est un autre titre qui lui tend les bras – façon de parler. Les Extreme Sailing Series, qui se disputent sur des catamarans volants monotype GC32, égrènent leur avant-dernier acte dès aujourd’hui. Et il suffit de jeter un coup d’œil au classement pour deviner qu’Alinghi maîtrise parfaitement son sujet, peu importe le support de navigation: une première place au général provisoire après cinq des sept actes. «Il y a encore deux événements au programme cette saison (ndlr: San Diego ce week-end, donc, et la grande finale à Los Cabos au Mexique du 29 novembre au 2 décembre), tempère le skipper Arnaud Psarofaghis. Nous n’avons que deux unités d’avance sur les Danois de SAP et les points du dernier événement compteront double, donc autant dire que rien n’est fait. Mais c’est vrai que nous sommes en bonne position: nous allons rester concentrés jusqu’au bout et appliquer nos tactiques rigoureusement.» De la rigueur, il en faut assurément pour exceller sur deux plateformes spécifiques. Là, Alinghi affiche la particularité d’aligner presque le même équipage en D35 qu’en GC32. Indéniablement un atout, dans ce noble art de la régate, où les automatismes d’un équipage doivent être poussés au paroxysme pour tutoyer l’excellence. Et ce malgré la blessure cet été du pilier de l’équipage, Nils Frei, remplacé brillamment par le jeune Bryan Mettraux, frère des navigatrices Elodie-Jane et Justine.

Après sa victoire en 2016 au classement général des Extreme Sailing Series sur ce même GC32, Alinghi a l’occasion de déployer sa seconde aile cette saison – l’équipage lémanique s’était en effet déjà imposé en 2008 et en 2014, mais à l’époque les bateaux des ESS ne volaient pas encore.

(nxp)