À Genève, Aidan McSorley marche sur les traces de son père

Cherchait-il déjà à calculer les mensurations d’une canne d’un Zougois dans le ventre de sa mère? Toujours est-il qu’à peine savait-il marcher qu’il patinait dans les traces de son père. Aidan McSorley a toujours eu un puck dans la tête, bien déterminé à suivre un jour la voie du Maître, de son modèle, un dieu à Genève.

Le fils de Chris, qui s’habille comme son père, qui a les mêmes mimiques et une passion maladive identique, a aujourd’hui 18 ans et il est également derrière un banc. Mais contrairement à son géniteur devenu directeur sportif du club – celui de son cœur, qu’il a construit en l’amenant deux fois en finale du championnat – il ne gesticule pas, ne claque pas les portes devant ses joueurs et ne prend pas (encore) à partie des arbitres. Peut-être parce que Danny Kurmann n’a pas reproduit un petit zèbre sur la glace, qui sait. «Je pourrais m’énerver mais il faudrait vraiment me pousser à bout, j’ai plutôt le caractère de ma mère, qui est beaucoup plus calme», sourit celui qui est désormais coach assistant des A U15 de Genève-Servette Association. «J’avais commencé par l’école de hockey l’an passé où c’était intéressant d’apprendre les bases aux petits, mais là, avec les Novices, le niveau est plus haut et c’est encore mieux.»

C’était son destin

On l’a retrouvé un vendredi à la patinoire extérieure des Vernets, un soir d’entraînement, avec Lionel Piletta et Fred Nilly, les deux autres entraîneurs de sa formation, plus âgés que lui. «Ils me donnent de précieux conseils, au même titre que Louis Matte, qui m’aide à élaborer des exercices, et papa, bien sûr.» Ancien junior du club, cet attaquant qui avait fait des penalties sa spécialité, a dû finalement se résigner à mettre de côté sa petite carrière de joueur en raison de trop nombreuses blessures, alors qu’il évoluait à Trois-Chênes. Une belle occasion pour lui de transmettre tout ce qu’il avait appris avec son druide. C’était son destin, sa vocation. «J’ai du plaisir à me rendre tous les jours à la patinoire, à expliquer à ces jeunes hockeyeurs ce que j’ai vu ou appris, poursuit Aidan qui, quand il était plus jeune, participait parfois aux séances avec son papa, au milieu des pros. «Mais à mon âge, j’apprends encore…» Et dialogue beaucoup.

«Aidan est une personne patiente et aimable qui apprécie travailler avec les joueurs de manière individuelle pour le développement de leurs compétences, explique un Chris McSorley fier comme son épouse de la trajectoire de leur garçon. Il est encore très jeune et va apprendre à appliquer les stratégies de jeu de ses entraîneurs-chefs qu’il a maintenant et d’autres qu’il côtoiera à l’avenir. Il est tellement passionné qu’il peut lui aussi réussir une longue carrière dans le hockey.» Son père, qui l’a à l’œil, saura lui prodiguer les filons nécessaires pour qu’il aille le plus loin possible. «Je lui répète de profiter chaque instant de cette position importante pour qu’il laisse une impression positive sur ces jeunes joueurs», renchérit l’ex-coach des Aigles que personne n’oubliera dans la Cité de Calvin.

Mais il est évident que lorsqu’on s’appelle McSorley, les directeurs de jeu l’ont aussi dans leur viseur. «Un jour, lors d’un match à Genève, j’ai demandé à l’arbitre de venir vers nous parce que j’estimais qu’il avait mal fait son job et il m’a d’emblée menacé de deux minutes de banc sous prétexte que ce n’était pas le rôle de l’assistant de l’appeler», se marre Aidan, qui va se rendre dès le mois de juin, durant deux week-ends, à Leysin pour suivre des cours de coaching dans le cadre de sa formation d’entraîneur.

Des rêves plein la tête

Dans son processus d’évolution, le garçon tourne dans toutes les équipes de la formation des Acacias. «Les lundis, mercredis et vendredis j’ai le fils de Jan Cadieux sous mes ordres, et c’est sympa.» En parallèle, le Canado-Suisse, né à Genève, effectue des stages de logistique, dans le cadre de son école, dans des entreprises de la région. «Même si on ne peut jamais dire jamais, je ne me vois pas trop comme coach principal, estime Aidan McSorley. Mais si je suis un jour assistant sur le banc de Ge/Servette, je serai déjà très content.»

C’est l’un de ses objectifs qui l’aide à avancer et progresser. Ce jeune homme, qui a des rêves plein la tête, ne serait pas contre d’accomplir un chemin similaire à son père, quitte à faire mesurer la canne d’un adversaire pour arriver le plus loin possible, qui sait jusqu’en finale…