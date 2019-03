À 18 ans, Roman Mityukov s’offre un ticket mondial

Bien sûr, il y a Jérémy Desplanches, le champion d’Europe du 200 m 4 nages, à nouveau impressionnant à Uster où, sans préparation spécifique, il s’est adjugé le titre national en 1’58’’22, visa olympique en bonus. La natation genevoise a son timonier, mais aussi son mousse en or en la personne de Roman Mityukov. À 18 ans, le prodige de Genève Natation a fait sensation en s’adjugeant deux titres (c’était attendu), deux records de Suisse (c’était prévisible) et, surtout, sa qualification pour les Mondiaux de Gwangju (12-28 juillet) sur 200 m dos. Et là, l’exploit n’était pas garanti d’avance.

«C’est vrai que je suis un peu surpris. Mais si je m’entraîne autant, c’est bien pour réussir ce genre de performance. Alors, je suis d’abord très content», dit-il sans excès de fierté. Crédité de 1’58’’65 en série, l’étudiant en droit a pulvérisé son record d’une demi-seconde. Il s’est aussi surpassé sur 100 m dos (54’’72) en manquant les limites pour 12 centièmes. Sur la route de Tokyo et des JO 2020, Roman Mityukov disputera donc son premier grand championnat international élite. «Sans la moindre pression, affirme-t-il. Là-bas, je n’aurai rien à perdre.»

Cet été, trois autres nageurs genevois, tous issus du Lancy Natation, seront du voyage en Corée du Sud. Noémie Girardet (2e sur 200 m libre et 100 m dauphin) sera engagée en relais, de même que Nils Liess et Aleksi Schmid, titrés à Uster sur 4 x 100 et 4 x 200 m. Dans le bassin zurichois, la Lancéenne Alexandra Frossard s’est également illustrée en remportant cinq médailles, dont l’or du 200 m dos. (TDG)