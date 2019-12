Yannick Weber débloque son compteur

Quatre Suisses ont obtenu un assist lors des onze matches du championnat de NHL qui se sont disputés dans la nuit de samedi à dimanche.

A Nashville, où les Predators ont infligé un nouveau revers aux New Jersey Devils (6-4), les défenseurs bernois ont contribué à la victoire. Impliqué sur l’ouverture du score de Daniel Carr, Yannick Weber a ainsi débloqué son compteur saisonnier.

Roman Josi, lui, a collecté une 18e mention d’aide sur le 4-2 attribué à Filip Forsberg. Le club de la banlieue new yorkaise a composé avec l’arrière zurichois Mirco Müller (-2), mais sans le joueur de centre valaisan Nico Hischier (malade).

A Tampa Bay, le Lightning a fessé les San Jose Sharks (7-1) dans une partie où Steven Stamkos s’est inscrit trois fois au pointage. Maigre consolation pour l’équipe californienne: l’ailier appenzellois Timo Meier a été à l’origine du 5-1 signé par Marc-Edouard Vlasic.

The best play of the night.



Here's another look at Vlasic's 5th goal of the season. #SJSharks pic.twitter.com/PDsAmF3c6P — SHARK CITY (@SharkCityLive) December 8, 2019

A Raleigh, les Carolina Hurricanes ont croqué le Minnesota Wild de Kevin Fiala (6-2). Impliqué sur cinq réussites (dont trois buts), le joueur de centre finlandais Sebastian Aho a été le grand artisan d’un succès auquel Nino Niederreiter a pris part. L’ailier grison, dont la production n’est pas à la hauteur des attentes, a ajouté un 8e assist à sa fiche saisonnière. Pour le Wild, il s’agit d’un premier revers en 60 minutes depuis 12 matches.

A Sunrise, les Florida Panthers ont rayé l’attaquant soleurois Denis Malgin de leur alignement pour la rencontre gagnée face aux Blue Jackets (4-1). L’arrière zurichois Dean Kukan (-1) a patiné durant 21’01 avec Columbus, qui avait confié le filet à Elvis Merzlikins. L’ex-Luganais en a profité pour réaliser l’arrêt de la nuit sur les patinoires nord-américaines.