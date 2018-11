Xamax et Zurich font le spectacle

Quelle deuxième période à la Maladière! Devant un peu plus de 4000 spectateurs, dont une toujours aussi impressionnante Südkurve en déplacement, Xamax et Zurich sont repartis avec un point chacun après quarante-cinq dernières minutes très spectaculaires.

La première mi-temps a été relativement équilibrée et pauvre en occasions de buts, de part et d’autre. Neuchâtel Xamax FCS était bien dans le match et a ouvert la marque grâce à une frappe de Max Veloso, qui semblait de prime abord sans grand danger. Yanick Brecher a cependant très mal maîtrisé l’envoi du demi de couloir xamaxien et s’est fabriqué un but tout seul, pour le plus grand désespoir de son entraîneur Ludovic Magnin (21e, 1-0). Neuchâtel menait donc d’une longueur à la pause et semblait en mesure de prendre les trois points face à un FCZ sans rythme et sans idées.

Xamax a même doublé la mise à la 56e grâce à une jolie action collective conclue par une passe très inspirée de Raphaël Nuzzolo vers Max Veloso. Une feinte de corps plus tard, la défense zurichoise était battue, tout comme Yanick Brecher, trompé par l’envoi précis du numéro 12 xamaxien (56e, 2-0). Le match est alors devenu complètement fou en l’espace de quelques minutes.

Un doublé en trois minutes

Hekuran Kryeziu s’est tout d’abord offert un doublé en trois minutes (61e et 64e) grâce à deux frappes très spectaculaires, toutes deux prises à mi-distance. Entre ces deux réussites, Charles-André Doudin avait réussi à placer un lob sur la barre transversale du but zurichois (62e). Xamax, pas découragé, est reparti à l’assaut face à son kop et le même Doudin a placé un coup de tête parfait sur un corner de Max Veloso (66e, 3-2).

Zurich a cru alors égaliser une première fois, mais le but d’Alain Nef a été refusé pour hors-jeu (70e), avant une scène étonnante à la 76e lorsque M. Fedayi San a accordé un penalty à Zurich sur le conseil de son assistant, après avoir pourtant très clairement indiqué dans un premier temps qu’il ne souhaitait pas siffler. L’inévitable Benjamin Kololli (6e but de la saison) ne s’est pas posé la question du bien-fondé ou non de la décision de l’arbitre et a transformé son penalty sans trembler (76e, 3-3). Quelles vingt minutes de folie!

YB souffre contre Lugano

Dans l’autre rencontre de la soirée en Super League, le leader, Young Boys, s’est imposé 1-0 à Lugano. Les champions de Suisse ont néanmoins eu de la peine à venir à bout des Tessinois. Il a fallu attendre la 83e minute pour voir les hommes de Gerardo Seoane prendre l’avantage. C’est l’international serbe, Miralem Sulejmani qui a donné la victoire aux Bernois sur un coup-franc. Les trois autres rencontres se déroulent dimanche.

Neuchâtel Xamax FCS – FC Zurich 3-3 (1-0)

La Maladière, 4065 spectateurs.

Arbitre M. San. Buts: 21e Veloso 1-0, 56e Veloso 2-0, 61e Kryeziu 2-1, 64e Kryeziu 2-2, 66e Doudin 3-2, 76eKololli, pen. 3-3

NE Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic, Le Pogam; Veloso (77e Corbaz), Di Nardo, Pickel, Doudin; Nuzzolo, Karlen (63e Ramizi). Entraîneur: Michel Decastel.

Zurich: Brecher; Nef, Bangura, Maxsö; Palsson (60e Dixon); Winter (87e Khelifi), Kryeziu, Domgjoni, Kololli; Marchesano, Odey. Entraîneur: Ludovic Magnin.

Notes: Xamax sans Ademi, Djuric et Mulaj (blessés). Zurich sans Ceesay, Pa Modou, Aliu, Baumann, Kempter, Omeragic, Rohner, Schönbächler et Rüegg (blessés). 62e, lob de Doudin sur la transversale. 70e, but de Nef annulé pour hors-jeu d’Odey.

Avertissements: 43e Nef (jeu dur), 51e Sejmenovic (jeu dur), 70e Marchesano (réclamations), 86e Pickel. (réclamations), 90e Kryeziu (antijeu), 90e Odey (réclamations). (nxp)