Wendy Holdener finit 3e du slalom dames

Mikaela Shiffrin est devenue dimanche à Kranjska Gora (SLO) la sixième femme à compter au moins 40 victoires en Coupe du monde. L'Américaine de 22 ans a remporté haut la main le slalom, au lendemain de son succès en géant. Elle a devancé la Suédoise Frida Hansdotter et la Schwytzoise Wendy Holdener.

#FISalpine 40e succès en Coupe du monde pour Mikaela Shiffrin sur le slalom de Granjska Gora, top 10 pour Estelle Alphand !https://t.co/9vn2cCLpYQ pic.twitter.com/gadsLbq83z — Ski Chrono (@Ski_Chrono) 7 janvier 2018

La tornade du Colorado a une nouvelle fois assommé sa prétendue concurrence, reléguant sa dauphine à 1''64. Il s'agit, déjà, de la neuvième victoire de Shiffrin cette saison, à cinq unités du record de Vreni Schneider datant de l'exercice 1988/89.

Bravo la Suisse

Les slalomeuses suisses ont réalisé une bonne performance d'ensemble puisque la Valaisanne Mélanie Meillard a confirmé son appartenance au groupe des meilleures spécialistes en se classant sixième, mais à 1''81 du podium. L'Obwaldienne Michelle Gisin a, elle, terminé onzième.

Preuve que le virage court national se porte bien actuellement, cinq des six Suissesses qualifiées pour la deuxième manche - meilleur total des quatorze pays représentés - ont fini parmi les vingt premières. Outre les trois figures de proue, on trouve dans le classement, et c'est une première pour elles, Carole Bissig (17e) et Elena Stoffel (18e).

Les deux skieuses de 21 ans, qui ont fait leurs débuts en Coupe du monde à Levi (FIN) en novembre et disputaient leur quatrième épreuve à ce niveau, n'avaient encore jamais franchi le cap de la manche initiale. Ce qui, sur une piste qui s'est rapidement dégradée, est un bon résultat sachant que la Nidwaldienne Carole Bissig portait le no 57 et que la Valaisanne Elena Stoffel s'était élancée avec le dossard 41. Quinzième de la première manche, Denise Feierabend a en revanche enfourché en finale. (ats/nxp)