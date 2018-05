Wawrinka-Donaldson pas avant 20h30

Le juge-arbitre du Geneva Open a bouleversé la programmation de la troisième journée du tournoi peu après 17h, alors qu'aucune rencontre n'avait encore pu démarrer en raison de la pluie. Stan Wawrinka jouera finalement le troisième match prévu sur le Court central! Son duel avec Jared Donaldson ne devrait donc pas commencer avant 20h30.

L'Américain Tennys Sandgren et le Bosnien Mirza Basic doivent ouvrir les feux, vers 17h45. Ce sera ensuite au tour du favori du tournoi Fabio Fognini d'entrer en lice, face à Noah Rubin. L'affrontement entre la tête de série no 1 Sam Querrey et l'Argentin Guido Pella, prévu initialement en ouverture de programme (soit dès 12h), a donc d'ores et déjà reporté à jeudi...