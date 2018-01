Wawrinka: retour gagnant et cicatrice frappante

Près de 200 jours après son dernier match, Stan Wawrinka a signé un retour gagnant sur les courts. Le Vaudois s'est hissé au deuxième tour de l'Open d'Australie à la faveur de son succès sur Ricardas Berankis (ATP 136) en quatre sets, 6-3 6-4 2-6 7-6 (7/2), après 2h48' de match.

Cette rencontre a suivi comme on pouvait le penser un cours un peu décousu entre deux joueurs qui ont subi deux opérations dans un passé récent, le genou pour Stan Wawrinka et la hanche pour Ricardas Berankis. Le Vaudois a ainsi mené 6-3 6-4 2-2 avant de perdre sept jeux d'affilée. Ce creux l'a contraint à aller chercher une victoire au forceps. Ce n'est peut-être pas plus mal pour un joueur en mal de repères et de sensations.

Même si son jeu a accusé un certain déchet, Stan Wawrinka peut tirer un bilan extrêmement positif de ce premier match de l'année. Son service - 15 aces - l'a parfaitement porté tout au long de cette rencontre. Dans le «money time» du quatrième set, il a su témoigner de la rigueur et de la maîtrise voulues pour ne pas se retrouver embarqué dans une cinquième manche de tous les dangers.

