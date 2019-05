Wawrinka connaît son adversaire à Genève, Dimitrov éliminé

Stanislas Wawrinka fera son entrée au Geneva Open ce mercredi en début de soirée (18h). Le Vaudois (ATP 27) défiera au deuxième tour Damir Dzumhur (ATP 57). Issu des qualifications, le joueur bosnien a difficilement écarté l’Espagnol Feliciano Lopez mardi pour son entrée dans le tableau principal (6-7 6-4 7-5).

Wawrinka et Dzumhur se sont affrontés à deux reprises sur le circuit ATP (1-1 dans cette confrontation directe). «Stanimal» avait remporté leur dernière opposition en quarts de finale à St-Pétersbourg en 2018.

Dimitrov prend la porte

Plus tôt dans la journée, Grigor Dimitrov avait connu l’élimination d’entrée au bout du lac. Sorti des qualifications, le Bulgare a subi la loi de l’Argentin Federico Delbonis (ATP 84) en trois sets (1-6 6-4 6-2) et plus d’1h30 de jeu. Dimitrov (ATP 47) s’est écroulé après avoir remporté la première manche. Delbonis retrouvera le Hongrois Márton Fucsovics (ATP 38) au second tour mercredi.

Zverev à l'aise

En soirée, la tête de série No 1 du tournoi, l’Allemand Sasha Zverev (ATP 5), n’a connu aucun problème pour son premier match. Face au Letton Ernests Gulbis (ATP 80), le vainqueur du dernier Masters s’est imposé 6-2 6-1. (nxp)