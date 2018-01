Wawrinka confirme sa participation à Melbourne

Stan Wawrinka (ATP 9) a officiellement confirmé samedi sa participation à l'Open d'Australie. Le Vaudois, après six mois d'absence dus à son opération consécutive à un problème de cartilage à un genou, a bien pu s'entraîner ces derniers jours, a-t-il annoncé samedi.

«Le fait que je puisse jouer ici représente une grande victoire pour moi. Je me sens mieux, même si physiquement, je ne me situe pas encore au niveau que je souhaiterais», a fait savoir le vainqueur de l'édition 2014, qui jouera au premier tour contre le Lituanien Ricardas Berankis (ATP 138).

"The fact that I'm here and I'm going to play the first one, it's a big victory. It's the best that I could have dream when I had the surgery"



