Viser le haut du panier, la gageure de Genève Élite

Un coup d’éclat historique et un coup de pompe magistral: le début de saison de Genève Élite s’est révélé très contrasté. «C’est le sceau de la jeunesse. L’équipe reste capable du meilleur comme du pire», commente Romain Petit sans se laisser démonter. Pour le coach français, le compte est bon. «Pour nos débuts, j’avais misé sur deux points en deux matches. Seulement, j’imaginais plutôt un succès à Troistorrents, et non pas chez nous contre Elfic Fribourg.» La leçon à tirer? «L’euphorie pousse à l’exploit mais elle n’est pas toujours bonne conseillère», répond-il.

Au Sapay, le calme est revenu après cette tempête d’émotions. Battre les invincibles championnes 70-67 avait fait naître de folles espérances. «Bien sûr, je savais mes filles capables d’une telle prouesse, mais ne nous enflammons pas. Courir après le titre, c’est encore un songe. N’oublions pas qu’il y a deux ans, on avait fini bon dernier», réagit Romain Petit. De même, il ne s’alarme pas après le couac en Valais et un revers (65-83) à l’ampleur trompeuse. «C’est un rappel à l’ordre, il y a sans doute eu un petit excès de confiance. Troistorrents est une équipe solide, dont l’agressivité nous a étouffés en seconde mi-temps. De toute manière, le championnat de LNA est plus dense que jamais. Il n’y a plus vraiment de match facile…»

Changement notoire cette saison, la ligue autorise la présence de trois joueuses étrangères sur le terrain. Cette mesure est-elle vraiment bonne pour le développement du basket helvétique? «Oui, elle contribue à élever le niveau du jeu, assure le technicien. Mais dans le même temps, il faut que les clubs s’investissent plus dans la formation. Il n’y a pas assez de licenciées en Suisse.» Genève Élite, seul club représenté par une équipe espoir en LNB, prêche par l’exemple. Sa jeunesse est sa plus grande richesse. Emma Chardon (17 ans) et Camila Martinez (17 ans), convoquées avec leur coéquipière Anissa Toumi le mois prochain en équipe nationale élite, en incarnent les qualités et les promesses. «Et derrière, il y a d’autres jeunes talents qui émergent», se félicite le coach, également responsable de l’académie cantonale.

Paradoxalement, le club du Sapay compte dans ses rangs… quatre renforts étrangers, la Française Clémentine Morateur, une meneuse très efficace qui ne paie pas de mine, l’Américaine Asia Logan, venue elle aussi de Reims, l’intérieure polonaise Lucja Sala et la Suédoise Michaela Borg, un cadeau tombé du ciel avec son compagnon Jonathan Dubas, engagé par les Lions. N’est-ce pas là un luxe qui contrevient à la promotion de ses jeunes pousses? «Non, pas tant que le ballon et les responsabilités sont partagés par l’ensemble de l’effectif, rétorque Romain Petit. Chez nous, le contingent étranger ne marquera jamais 80% des points comme à Hélios ou ailleurs.»

Le plus beau succès

En attendant la visite des Tessinoises de Riva – ce samedi à 16 h au Sapay – et une réaction de ses protégées, le Français ne veut tirer aucun plan sur la comète. «On a une belle équipe, harmonieuse hors du terrain et encore très perfectible sur parquet. Comme la saison passée, on espère se qualifier pour les play-off. Le bonus, ce serait une place en Coupe d’Europe. L’essentiel, c’est de hisser nos jeunes espoirs le plus haut possible, quitte à ce qu’ils décrochent un contrat dans un grand club. Ce serait notre plus beau succès.»