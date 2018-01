Victoire de Myhrer, les Suisses sortis en quarts

L'Autrichien Michael Matt a terminé deuxième et l'Allemand Linus Strasser troisième. Daniel Yule et Luca Aerni n'ont quant à eux pas pu franchir le cap des quarts de finale.

Une déception pour Yule surtout, dont la puissance a fait belle impression sur la piste d'Oslo mais qui est parti à la faute dans son deuxième duel face à Strasser, alors qu'il avait la qualification à portée de spatule.

Ce succès doit avoir une saveur particulière pour Andre Myhrer. Et pas seulement parce que le Suédois, vainqueur du globe du slalom en 2012, est devenu le deuxième skieur le plus victorieux de son pays (8 victoires), devant Fredrik Nyberg (7), à des années-lumière du recordman absolu Ingemar Stenmark (86).

Non, Myhrer passe tellement pour être un spécialiste de l'exercice que son style de boxeur est copié par de plus en plus de concurrents. Sauf que le skieur n'avait encore jamais gagné dans un slalom parallèle, ayant terminé deux fois deuxième (Stockholm en 2016, Moscou en 2013), une fois troisième (Moscou en 2012) et une fois quatrième (Munich en 2013), son pire classement ! (ats/nxp)