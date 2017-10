Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu'en 2020

Max Verstappen, plus jeune vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 de l'histoire, a prolongé son contrat avec Red Bull, a annoncé vendredi l'écurie autrichienne. Le Néerlandais de 20 ans avait pourtant laissé entendre qu'il pourrait quitter Red Bull.

«Les mêmes ambitions»

«Red Bull m'a toujours témoigné sa foi et sa confiance en moi. Ils m'ont toujours soutenu et ils ont soutenu mon ambition, nous avons les mêmes ambitions», a expliqué Verstappen, cité dans un communiqué de Red Bull.

Verstappen occupe la sixième place du championnat du monde des pilotes avant le Grand Prix des Etats-Unis, 17e manche de la saison, dimanche à Austin.

Records de précocité

Le fils de Jos Verstappen, lui-même ancien pilote de F1, avait établi lors du Grand Prix d'Espagne 2016 un record de précocité en devenant le plus jeune coureur à remporter une course, à 18 ans, 7 mois et 15 jours. A peine promu de chez Toro Rosso en cours de saison, il disputait alors son premier GP au volant d'une Red Bull...

Le Néerlandais détient plusieurs autres records de précocité: plus jeune pilote en F1 (17 ans, 5 mois et 15 jours), plus jeune à marquer des points (17 ans, 5 mois et 29 jours), plus jeune à mener une course (18 ans, 7 mois et 15 jours) ainsi que plus jeune à signer le meilleur tour en course (19 ans, 1 moins et 14 jours). (si/nxp)