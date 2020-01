Vauthier, un gentleman de plus en plus pro

La mise est toujours aussi soignée, le parler choisi, les bonnes manières naturelles. L’architecte genevois Rémy Vauthier est un homme de classe. Tenter de lui ôter cette carapace extérieure, c’est découvrir un personnage différent: «J’aurai 65ans en mars, mais j’ai toujours l’impression de ne pas être totalement construit. Attention, le plafond s’approche, des petits bobos nouveaux se font sentir, mais dans ma tête j’ai 14ans, l’ébullition de l’adolescence heureusement contrôlée.» Il rigole franchement, avant de redevenir sérieux. Car la question l’est, sérieuse: le Dakar en Arabie saoudite – un contrat lie l’organisateur de l’épreuve et le pays pour cinq ans –, n’est-ce pas honteux? Rémy Vauthier répond immédiatement par une autre question: «Un journaliste opposant au régime a été assassiné, c’est une honte, c’est inadmissible. Mais est-ce que les pays africains traversés à l’époque par le Dakar, comme les nations sud-américaines de ces dernières années, étaient tous des modèles parfaits de démocratie? Non. Le pays va se retrouver sous le feu des projecteurs et cela peut permettre d’accélérer son processus d’ouverture.»

Un Dakar différent

Voici la situation selon M.Vauthier, 65 ans, réussite sociale et professionnelle avérée. Mais qu’ajoute Rémy, 14ans dans sa tête? «En Suisse, il n’y a pas de dunes!» En Arabie saoudite, en revanche... «On nous promet 75% de sable, mais aussi des cailloux, des canyons profonds. Les premières images du parcours sont extraordinaires», reprend celui qui s’alignera encore avec son buggy Optimus deux roues motrices, matricule 333. À ses côtés, le Français Gérard Dubuy, un homme d’expérience, quatre Dakar à moto et deux en auto à son actif.

Cette grande première, outre le discours politique qu’elle provoque, va-t-elle forcément modifier la donne? «Logiquement oui, parce que personne n’a eu l’occasion de poser ses roues dans le pays, si ce n’est lors de petits rallyes qui n’empruntaient qu’une partie minime du parcours. Ensuite, David Casteu, le nouveau directeur de course, a décidé de lutter contre la fraude. Ces dernières années, on a vu des choses qui n’avaient plus grand-chose à voir avec le sport.» Où l’on découvre que des malins arrivaient, entre la réception du road-book le soir et le départ de l’étape le lendemain, à transformer les informations en points GPS précis. Il ne restait, alors, qu’à emmener son téléphone portable dans la poche.

Plus rien de tout cela? On l’espère. Pour que la course soit belle. Et pour qu’un amateur de plus en plus pro, Rémy Vauthier, puisse à nouveau tutoyer le top20. Cet été, le Genevois a reçu les conseils de pilotage avisés d’un géant de la discipline; il a aussi passé trois jours de tests en Espagne: «La voiture est parfaitement réglée. Quand on arrive au stade où l’on ne perd que deux ou trois secondes au kilomètre, les conseils d’un pilote professionnel peuvent vous aider à diminuer cet écart.» L’objectif de M.Vauthier? «Pas de fautes de pilotage et de navigation, ce qui doit nous permettre d’assurer une bonne place.» Et celui de Rémy? «Faire mieux que le résultat précédent!»