Une vague jaune de solidarité

La proximité du terrain des Hawkeyes de l’Iowa (Midwest américain) avec l’hôpital pour enfants souligne à la fois la solitude et la fragilité des petits patients, retenus dans leur bloc de verre et dépourvus des épaisses cuirasses qui, en contrebas, protègent les joueurs.

Pour briser un peu de cette solitude et soutenir les enfants malades, Krista Young a posté un message sur Facebook au début de l’été dernier, dans lequel elle proposait que tous les supporters des Hawkeyes saluent à chaque rencontre, et pendant une minute, les patients hospitalisés par-delà la tribune principale. «Vous vous imaginez comme ça serait chouette d’avoir tous ces fans, joueurs et coachs, se tournant vers vous pour vous envoyer un surplus d’inspiration?» encourageait-elle les internautes.

ESPN décale les publicités

L’idée était née. Et lors du premier match à domicile des joueurs de l’Iowa, le 2 septembre face à Wyoming, les 70 000 personnes du Kinnick Stadium se sont tournées ensemble vers les enfants à la fin du premier quart de la partie. Ces derniers, massés derrière les larges baies vitrées pour suivre le match, ont à leur tour salué la foule. Cet élan d’affection a provoqué une grande sympathie à travers le pays. «Un signe de la main est le plus simple des gestes, une façon de dire bonjour utilisée chaque jour sans véritable arrière-pensée, mais pour ceux qui sont assis de l’autre côté de la vitre, c’est tellement plus, a rendu hommage le site Bleacher Report. C’est une reconnaissance des luttes qui ont lieu et de celles à venir. C’est une onde de soutien d’une mer de parfaits étrangers.»

C’est une vague jaune qui, à chaque match, donne un peu de couleurs au bâtiment gris. Le mouvement est pris très au sérieux par les acteurs du football américain, au point que lors de la retransmission du rendez-vous des Hawkeyes face au North Texas, ESPN a décalé les publicités afin de montrer au téléspectateur les salutations de la foule. La chaîne américaine a même réalisé un reportage dans les coulisses de la clinique un jour de match.

On y fait la connaissance de nombreux enfants et adolescents hospitalisés pour tous types de maladies, ainsi que des familles qui les accompagnent. Affublés de tee-shirts et d’autres accessoires à l’effigie de leur équipe universitaire préférée, ils disent leur joie de voir la foule se tourner vers eux d’un seul homme.

Ça ne s’arrêtera jamais

«Selon moi, ces salutations donnent un sentiment d’excitation aux enfants qui sont ici à court ou plus long terme, témoigne Amy Clark, la maman d’Ethan, un jeune patient. Sortir de leur chambre et monter aux étages pour s’amuser les fait se sentir excités et normaux pendant une minute. Et je crois aussi que cela apporte un sentiment de communauté à tous ceux qui regardent le match en pensant à nous.»

Une vague s’est levée et elle n’est pas près de s’arrêter, selon Kirk Ferentz, le coach des Hawkeyes depuis 19 ans. Ce dernier sait qu’il ne sera pas éternel sur le banc de son équipe. Il sait aussi que certaines mesures qu’il a prises pour son équipe s’en iront avec lui. Mais il ne voit pas de fin pour la vague. «Je pense que «The Wave» sera là aussi longtemps que le stade et l’hôpital seront côte à côte. Je ne peux pas imaginer que cela s’arrête un jour.» (TDG)