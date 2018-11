Une inauguration pour les 4 Jours de Genève

Cet automne, le vélodrome de la Queue d’Arve a fait peau neuve. Son revêtement en pin de Sibérie a fait son temps, il a été remplacé par un anneau en frêne d’Autriche. Trente-deux kilomètres de lattes ont été nécessaires pour élaborer la nouvelle piste. Un billard, selon ses premiers utilisateurs. «Elle est plus rigide et plus stable que la précédente. Pour les coureurs, c’est un gain assuré en rapidité et en confort de roulage», indique, en connaisseur, Loïc Hugentobler. L’ancien pistard a aujourd’hui changé de casquette. C’est lui qui gère le «vél d’hiv» et qui pilote les 4 Jours de Genève, à l’affiche dès ce jeudi soir dès 18 h 30 et jusqu’à dimanche.

Si le nouvel anneau a déjà été testé à l’occasion des championnats de Suisse féminins du Madison et lors de la première manche de l’Omnium genevois, c’est ce samedi qu’il sera officiellement inauguré par Sami Kanaan, le maire de Genève. Entre deux rondes, car on va beaucoup rouler ce week-end sur le tourniquet de poche de la Queue d’Arve.

Épreuve labellisée UCI, la compétition s’annonce prometteuse avec la participation de nombreux spécialistes en provenance de seize nations. «La date tombe à pic, juste avant la Coupe du monde de Berlin. Certains cyclistes viennent chez nous pour affûter leur forme ou pour grappiller quelques précieux points UCI», se réjouit Loïc Hugentobler.

On attend notamment le Néo-Zélandais Shane Archbold, un ancien vice-champion du monde du Madison. Ou la Russe Olga Zabelinskaya, triple médaillée olympique sur route, qui fera équipe avec la Genevoise Virginie Perizzolo. Sur le plan local, on aura aussi un œil sur Damien Fortis, le plus sûr espoir du cyclisme genevois. Le programme est copieux et l’entrée est libre.

(TDG)