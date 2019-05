Une gerbe de titres pour Koechlin et Dougoud

Candidats à une sélection olympique pour Tokyo, les Genevois Thomas Koechlin et Martin Dougoud ont justifié leur rang et leur réputation en remportant ce week-end à Goumois les titres nationaux. Mais, opposés aux frères Lukas et Simon Werro, 9es en canadien biplace aux JO de Rio, ils n’ont pas eu la partie facile.

En kayak, Martin Dougoud a dû pagayer ferme pour remporter son quatrième titre d’affilée. Face à Lukas Werro, la victoire s’est jouée à deux dixièmes. En canoë, Thomas Koechlin a été un peu moins chahuté en distançant Simon Werro de deux secondes. Il ajoute ainsi une huitième médaille d’or individuelle à son riche palmarès. Associés à Jolan Schmocker, les deux potes établis à Pau se sont aussi adjugé l’épreuve par équipes.

Le CC Genève a complété sa moisson en kayak dames grâce à Meryl Steinmann (3e en élite) et Zoé Frey (2e en juniors). À 15 ans, l’espoir du club est la digne héritière de son père Max-André, couronné chez les vétérans. «Son talent est précoce et sa marge de progression encore très grande», estime Nikolas Stanic, son entraîneur. En août, la Genevoise, qui s’entraîne sur le site d’Étrembières, fêtera son baptême international en disputant les championnats du monde juniors à Cracovie. (TDG)