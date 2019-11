Une deuxième titre pour Antoine Bellier

Antoine Bellier (ATP 663 - ITF 83) a remporté le tournoi ITF (15’000 dollars) de Sarreguemines en France. Le Genevois de 23 ans a battu en finale l’Allemand Tobias Simon (ATP 478 - ITF 165) sur le score de 6-4 7-6 (7/2).

Disputée en indoor sur moquette, cette rencontre n’a duré que 57 minutes. Bellier est parvenu à convertir la seule balle de break de cette rencontre, lors du premier jeu du premier set.

A Sarreguemines, le Suisse a gagné le deuxième tournoi de sa carrière professionnelle, après celui d’Arcadia (Californie) en mars dernier.

CARPET TITLE ???? Really happy to win my second title of my career. BIG thanks to Matt for this week ! pic.twitter.com/R8JIIMWXc6