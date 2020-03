Un trio 100% suisse se lance à l’assaut de l’Atlantique

Ils sont de Genève ou de Zurich. Mais ils sont surtout de Lorient depuis qu’ils ont choisi de mettre du sel dans leur vie. Justine Mettraux, Valentin Gautier et Simon Koster ont fait l’ambitieux choix de vie de prendre le large. Dans la lignée des grands marins suisses, ces trois trentenaires rêvent d’eau mais d’océan. Ils seront réuni sur le même bateau, le 12 juillet, dans la rade de Québec. Direction Saint-Malo, la cité corsaire, port de départ de la mythique Route du Rhum, mais qui sait aussi accueillir ceux qui traversent la «gouille» dans l’autre sens. «C'est une régate dont je rêve depuis longtemps, très variée avec une partie fluviale et une traversée de l'Atlantique nord dans le sens des dépressions. Du beau sport en perspective», se réjouit Valentin Gautier.

Il y a comme une certaine forme de logique à voir ces trois moussaillons embarquer dans cette belle aventure. Ils ont tant de points en commun. Ils ont tous «passé leur mini d’abord», comme l'on dit dans le milieu. C’est ainsi que l’on gagne ses galons de navigateur. En passant par cette classe qui réunit des bateaux de 6m50 sur lesquels les apprentis marins usent leur premier fond de ciré. Parfois en duo. Souvent seul. Une vraie école du large. Une école de vie surtout. Simon Koster, Valentin Gautier ont suivi les traces de Justine Mettraux sur ce circuit pas comme les autres, où règne un esprit et une solidarité unique «L’esprit Mini», disent-ils de conserve.

Simon et Justine s’y sont même frotté les coques en 2013. Elle avait fini 2e de la Mini Transat, juste devant le Zurichois. Une performance assez incroyable pour une nation comme la Suisse. Valentin Gautier, lui, y est venu un peu plus tard et s’est illustré en 2017 en remportant notamment la première étape de la Mini, l'épreuve phare qui a lieu tous les deux ans.

Cette saison, les trois larrons ont saisi l’occasion de la Transat Québec Saint-Malo, une course en équipage, pour se réunir. Si le virus le veut bien, ils s’embarqueront pour une traversée 100% made in Switzerland sur le class 40 Banque du Léman de Valentin Gautier et Simon Koster. Une bête de course mise à l’eau l’an passé à l’occasion de la Transat Jacques Vabre sur laquelle elle a laissé entrevoir un sacré potentiel (4e). «Lorsque la situation sanitaire le permettra, nous allons nous entraîner le plus possible à trois pour apprendre à fonctionner ensemble», explique Simon Koster. Et de profiter des précieux conseils de Justine Mettraux, grâce «notamment de son expérience en Figaro et en Volvo Ocean Race.»

La Genevoise confirme: «Ils ont un super projet avec un très bon bateau neuf et j'ai une grande confiance envers les compétences de Simon et Valentin, qui sont des marins complets. Je vais essayer d'apporter le soin du détail à leur projet, avec mon bagage de Figariste!»

Les trois marins sont déjà sur la même longueurs d’onde. Ne reste plus qu’à (pouvoir) mettre les voiles...