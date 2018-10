Un titre, ce sommet qui peut devenir un déclic

Chez le joueur de tennis, la défaite est une norme. Il s’agit d’un passage obligé, quasi hebdomadaire, que chacun observe avec des lunettes déformantes, selon son humeur et le contexte. Imaginez alors la sensation de celui qui quitte pour la première fois une ville invaincu, tout juste contrarié par ce trophée interdit de soute et trop gros pour entrer dans un sac. Ils sont treize à avoir découvert ce sentiment de plénitude en 2018. Treize nouveaux champions. Pour l’ATP, c’est un record. Pour eux, un bonheur qui pourrait tout changer.

«Un premier titre, ça relaxe, se souvient Roger Federer (déniaisé à Milan en 2001). Tu peux te dire: «Voilà j’ai au moins remporté un truc dans ma carrière. C’est apaisant et motivant. Parce que tu y puises aussi la conviction de pouvoir refaire le coup à un niveau plus élevé.» Parmi les treize jubilaires, tous n’aspirent pas à pareille élévation. Le cours d’une saison est en effet jalonné de reconnaissances tardives (Mischa Zverev) ou inopinées (Basic, Carballés Baena, Daniel). Pour eux, ce titre restera sans doute la consécration d’une vie. Pour les autres, surtout les plus jeunes, il doit devenir un point de bascule.

«Les jeunes arrivent»

Parmi la promotion de 2004 – seule autre saison du siècle à treize baptêmes –, un certain Rafael Nadal avait posé les bases (à Sopot) de son extraterrestre domination terrienne. Berdych et Söderling sont devenus des finalistes en Grand Chelem, Verdasco et Lopez de solides top 20. Qui saura s’en inspirer parmi la volée 2018? Marco Cecchinato (26 ans) devrait déjà déclarer des dividendes. Titré à Budapest après avoir perdu en qualifications (lucky loser), l’Italien y a puisé une confiance qui le porta jusqu’en demi-finale à Roland-Garros. Mais sur la durée, ce premier trophée doit surtout avoir un effet trampoline sur les bizuths de moins de 23 ans. Cette saison, ils sont six: Edmund, Tsitsipas, Medvedev, Tiafoe, Nishioka et Berrettini. Or les trois premiers sont déjà top 20.

«Cette liste démontre que les jeunes arrivent, même si on ne s’en rend pas encore trop compte en Grand Chelem, analyse Marc Rosset, lequel avait conquis le premier de ses quinze trophées peu avant ses 19 ans. Dans un ATP 250, il y a souvent deux top 10. S’ils perdent, le tableau va s’ouvrir et un jeune qui veut percer doit saisir l’occasion. Ces six-là l’ont fait, c’est la preuve qu’ils sont à niveau.» Reste la question à quelques millions de dollars: lequel d’entre eux semble le mieux armé pour vraiment exploser?

«Derrière Zverev et Khachanov (titré avant 2018), c’est Tsitsipas qui m’impressionne le plus, tranche Marc Rosset. À cet âge (le Grec a 20 ans), les progrès doivent être visibles de six mois en six mois. Or son évolution saute aux yeux. Je le trouve très fort.» Toujours très renseigné sur les générations montantes, Roger Federer abonde et complète: «Même si je l’ai raté à Toronto (où il a atteint la finale), Tsitsipas me plaît parce que son jeu possède une base très solide. Pour gagner des titres, c’est l’essentiel. Car sur cinq matches, un gars doué qui joue un tennis à hauts risques sera toujours plus exposé. Cela dit, je trouve que Daniil Medvedev possède aussi un truc.»

Duel de néochampions

Si «le Maître» avait voulu faire la publicité de «ses» Swiss Indoors, il ne s’y serait pas pris autrement. Tout à l’heure, Stefanos Tsitsipas, titré dimanche à Stockholm, défie Daniil Medvedev, sacré le même jour chez lui à Moscou. Le premier en a tiré une conviction profonde: «Objectif top 10»; le second un détachement troublant: «Je prends les matches comme ils viennent.» Ils joueront cet après-midi pour une place dans le dernier carré et le titre officieux du «meilleur nouveau champion de l’année 2018». (TDG)