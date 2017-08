Un plateau relevé pour Selina Büchel

Selina Büchel a un avantage et un gros problème: elle est en forme, épargnée par les bobos, mais elle s'aligne sur une discipline, le 800 m, particulièrement «verrouillée». La championne olympique sud-africaine Caster Semenya et deux autres athlètes très musculeuses, Francine Niyonsaba et Margaret Wambui, placent la barre très haut.

La St-Galloise a progressé en vitesse-résistance et sait jouer des coudes, comme l'ont montré ses deux titres européens en salle. Elle excelle en indoor - elle a aussi été 4e des Mondiaux 2014 - mais n'a pas encore percé en plein air. Elle reconnaît que la concurrence y est plus grande. Par ailleurs, son instinct de course et sa science tactique prennent plus d'importance en salle qu'en plein air, où les qualités physiques brutes finissent par prévaloir.

L'objectif pour l'athlète du KTV Bütschwil sera de monter en finale (donc de franchir séries, ce jeudi, puis les demi-finales de vendredi). Elle n'y était pas parvenue aux JO de Rio en 2016 et aux Mondiaux de Pékin en 2015, à chaque fois éliminée en demi-finale. «Elle se présente à peu près au niveau de son record de Suisse (1'57''95 en 2015), jauge le coach national Louis Heyer. »Elle n'aura jamais le «kick» d'une finisseuse pure (faculté d'accélérer brusquement), mais elle possède plus de marge qu'avant grâce à ses progrès sur 400 m." Selina Büchel vient de porter son record sur le tour de piste à 52''97, à Zurich. Une bonne base de départ. (ats/nxp)